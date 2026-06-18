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МТС усилила покрытие 4G для жителей Киселевки

МТС установила новое телеком-оборудование в деревне Киселевка в пригороде Смоленска. Теперь сигнал мобильного интернета стал увереннее для смолян, проживающих в жилых комплексах «Изумрудный остров», «Александровский», «Ново-Киселево» и «Витебский квартал». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция усилит сеть в жилом массиве в пригороде Смоленска. Деревня Киселевка активно застраивается, появляются новые жилищные комплексы, что предполагает рост нагрузки на сеть. Благодаря проведенным работам покрытие LTE в данной локации значительно улучшилось. Теперь смоляне смогут пользоваться цифровыми сервисами, смотреть онлайн-кинотеатры, работать и учиться удаленно с большим комфортом.

Также новое телеком-оборудование дает возможность совершать голосовые вызовы через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в мессенджерах. Функция бесплатна для абонентов и активируется в настройках телефона.

«Киселевка уже воспринимается как часть Смоленска. Можно сказать, что здесь своя экосистема: школы, детские сады, магазины и спортивные объекты. Район расширяется, растет количество жителей, следовательно, увеличивается и нагрузка на сеть, что требует усиления покрытия. Поэтому мы приоритетно строим новые базовые станции в застраивающихся локациях, чтобы их жители не чувствовали цифрового дискомфорта», – сказал технический директор МТС в Смоленской области Павел Березовчук.


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