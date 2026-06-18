МТС расширила гигабитную сеть в новостройках Кургана

МТС построила фиксированную сеть в жилом комплексе «Квартал КЗКТ». В результате расширения телеком-инфраструктуры в новостройках Кургана еще почти 1000 зауральских семей получила возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с на этапе заселения в квартиры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели сеть фиксированного интернета в многоэтажки, расположенные на улицах Коли Мяготина и Тимофея Невежина. Построенная инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению.

Гигабитная сеть обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате 4К и 8К. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«МТС постоянно развивает мобильную и фиксированную сети в Курганской области, чтобы наши земляки имели доступ к привычным цифровым сервисам на высокой скорости. Мы не только модернизируем оборудование в старом жилом фонде, но и подключаем курганские новостройки. Это необходимо для комфорта зауральских семей, которые только обустраивают свой быт и заезжают в квартиры. Сейчас наши технические специалисты обеспечили проводным интернетом и телевидением все дома нового «Квартала КЗКТ», также ранее в этом году построили фиксированную сеть в домах ЖК «Малиновые высоты», которые только сдаются», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.