МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области

МТС совместно с КУ ВО «Региональный центр безопасности» обеспечили каналами связи систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Воронежской области. В рамках проекта по повышению безопасности на дорогах и снижению тяжести последствий ДТП было развернуто и подключено около 350 камер, размещенных в местах повышенной аварийности в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше половины – около 180 камер – установлены в областном центре, остальные – на автодорогах в г. Нововоронеж, Хохольском, Рамонском, Эртильском, Семилукском, Острогожском, Новоусманском и других районах. Оборудование работает в круглосуточном режиме и фиксирует десятки нарушений, в том числе самые распространенные: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на перекрестках или на встречную полосу движения, непристегнутый ремень безопасности, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта.

Для обеспечения бесперебойной передачи данных МТС применила комплексное техническое решение. Основным каналом связи для всех камер стал высокоскоростной проводной интернет на базе оптоволокна. В качестве надежного резерва оборудован дополнительный канал: камеры также подключены к мобильной сети МТС через защищенное соединение с использованием SIM-карт. Это гарантирует стабильную и непрерывную передачу видеопотока в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД в режиме 24/7, исключая риск потери данных даже при возможных сбоях в основной сети.

«Системы фиксации нарушений ПДД работают на упреждение: когда участник движения знает о наличии контроля на дорожном участке, он строже соблюдает правила. Задача МТС – обеспечить бесперебойную работу каждого комплекса, чтобы камеры снимали непрерывно и одинаково эффективно как в областном центре, так и на трассах в отдаленных районах региона. В итоге система помогает формированию ответственной культуры вождения и повышению безопасности на дорогах», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В конце 2024 г. в Воронеже была введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система с использованием разработок МТС в области искусственного интеллекта. Решение определяет ключевые характеристики транспортных средств, такие как госномер, марка, модель, цвет, тип, а также принадлежность авто к специальным или экстренным службам, подсчитывает количество машин и распознает нарушения ПДД. Кроме того, специалисты МТС оснастили троллейбусный парк Воронежа камерами видеонаблюдения, которые фиксируют происходящее в салоне и на дороге. Собранная видео- и аудиоинформация дает возможность анализировать происшествия и спорные ситуации. Интеллектуальные системы контроля дорожного движения МТС направлены на повышение комфорта и безопасности водителей и пассажиров, а также эффективности управления городской средой.