Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Меньше всего страхов по поводу развития ИИ — у пиарщиков, программистов и учителей

Каждый второй экономически активный россиянин не испытывает страха перед искусственным интеллектом. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, участвовали 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

49% опрошенных заявили, что не боятся развития ИИ (в 2025 г. было 55%). Доля тех, кто испытывает опасения, составила 13%. Еще 38% затруднились с ответом (год назад — 33%).

Мужчины демонстрируют большую уверенность: 58% из них не боятся ИИ против 41% среди женщин.

С увеличением возраста опрошенных ИИ-фобии усиливаются: среди респондентов до 35 лет опасаются развития нейросетей 11%, а среди тех, кто старше 45 лет, — уже 17%.

Чем выше заработок, тем спокойнее отношение к ИИ. Среди респондентов с доходом до 100 тыс. руб. не боятся нейросетей 44%, а опасаются — 15%. Среди россиян с зарплатой от 150 тыс. руб. доля уверенных достигает 60%, а доля испытывающих страх — 10%.

Среди представителей распространенных профессий больше всего специалистов, не испытывающих страхов относительно эволюции ИИ, оказалось среди пиарщиков (80%). Очевидно, это связано с тем, что PR-менеджеры активно пользуются новыми технологиями и знают их возможности и ограничения. Не боятся развития искусственного интеллекта и 79% разработчиков. На третьем месте по числу бесстрашных — главные бухгалтеры и учителя (по 72%).

Меньше людей, которых развитие ИИ не страшит, среди дизайнеров и маркетологов (50 и 52% соответственно), а каждый четвертый представитель этих профессий делился опасениями по поводу эволюции искусственного интеллекта.

Главный страх — замена человека и потеря рабочих мест. Также респонденты не хотят возникновения неконтролируемых ситуаций, опасаются деградации человечества, восстания машин, роста мошенничества и утечки данных, галлюцинаций и ошибок нейросетей, а также гибели творчества и культуры.

Сторонники развития ИИ чаще всего указывают, что при грамотном использовании нейросети помогают и упрощают жизнь. Многие уверены, что за ИИ — будущее. Другой распространенный аргумент — искусственный интеллект никогда не заменит человека, это всего лишь технология. Также опрошенные отмечают рост производительности и ускорение работы, возможность контролировать ИИ и его зависимость от человека. А некоторые просто заявляют: «Знаю, как работает, поэтому не боюсь».

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации
Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации Телеком

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 534

Время проведения: 18 мая — 4 июня 2026 г.

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего
Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего Цифровизация

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще