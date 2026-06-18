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«МегаФон»: ямальские отцы взяли на себя цифровой контроль за детьми

С наступлением летних каникул в ЯНАО растет спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми онлайн. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, чаще такой функцией пользуются мужчины 35-44 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Летом, когда у детей возникает больше свободного времени, родители стараются более пристально контролировать местоположение ребенка, уровень заряда его телефона и баланс счета. На Ямале онлайн-присмотр за детьми чаще на себя берут отцы. Именно на них приходится 58% подключений таких услуг, а доля женщин составляет 42%.

В 45% случаев решениями для безопасности пользуются абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — люди 45-54 лет с долей 29%. Бабушки и дедушки тоже подключаются контролю за внуками: на представителей поколения 55-64 лет приходится 9% пользователей.

Спрос на детский онлайн мониторинг возрастает, когда дети начинают больше времени находиться на улице. Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса. Всплески активности стабильно приходятся на теплое время года и школьные каникулы в апреле, июне и ноябре.

«Мы понимаем, как важно оставаться с детьми на связи — благодаря мобильному интернету и существующим сервисам родители не только могут позвонить ребенку, но и отследить его местоположение, уровень заряда телефона и своевременно пополнить баланс. Чтобы гарантировать стабильную работу сети и бесперебойную связь с близкими, мы активно обновляем инфраструктуру: в текущем году на территории Ямала было возведено и модернизировано свыше 20 объектов связи», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

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