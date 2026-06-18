«МегаФон» усилил связь в Грозном

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям и гостям Грозного. Интернет-данные теперь можно загружать со скоростью до 80 Мбит/с. Также специалисты «МегаФона» усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на отдаленных улицах и в прилегающих поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в Грозном. Благодаря этому мобильный интернет стал доступен на всей его территории — от новых развивающихся районов с плотной застройкой, до частных секторов и СНТ. Скорость сигнала увеличилась, в том числе, рядом с научными центрами региона — Грозненским государственным нефтяным техническим университетом им. академика М.Д. Миллионщикова и Чеченским региональным производственным центром геодезии и картографии.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в городе, дополнительно средние и высокие диапазоны частот. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

«Мы видим, что жители и гости Грозного стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объем онлайн-данных здесь вырос на 39% по сравнению с показателями прошлого года. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Абоненты в Грозном ежемесячно расходуют свыше 700 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 60 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети и мессенджеры, где пользователи делятся фотографиями и видео природы и архитектуры города.