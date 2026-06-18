«МегаФон»: ставропольские родители вошли в топ-3 самых заботливых на Северном Кавказе

В регионе вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. Ставропольский край удерживает бронзу в рейтинге регионов СКФО по аудитории таких сервисов. Выше в этом топе оказались Чечня и Дагестан. С наступлением тепла интерес к онлайн‑присмотру продолжил расти: в июне число пользователей увеличилось еще на 5% относительно зимы, сообщили аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Родителям важно контролировать местоположение ребенка, уровень заряда его телефона и баланс на счету. Специальные онлайн‑сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. На Ставрополье за детьми чаще приглядывают отцы. Именно на мужчин приходится более 60% подключений таких услуг, тогда как доля женщин составляет чуть более 30%.

В 58% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45‑54 лет с долей 27%. На представителей поколения 55‑64 лет приходится 5% пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

Спрос на детский онлайн‑мониторинг возрастает, когда дети начинают больше времени находиться на улице. Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса. Всплески активности стабильно приходятся на теплое время года и школьные каникулы в апреле, июне и ноябре.

«Дети проводят в Сети все больше времени, поэтому родительское внимание теперь нужно не только дома, но и на прогулках, а также в детских лагерях и оздоровительных санаториях. Наше комплексное решение "Родительский контроль" позволяет координировать безопасность ребенка в реальном и виртуальном пространстве. Сервис в онлайн‑режиме показывает точное местоположение и историю перемещений, а также помогает удаленно следить за уровнем заряда смартфона и балансом счета. Одновременно с этим опция надежно защищает юного пользователя в Сети: блокирует нежелательные сайты, запрещает случайные платные подписки, рекламные СМС и дорогостоящие международные вызовы», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.