К туристическому сезону МТС запустила LTE на острове Шкота

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE остров Шкота в Приморском крае. Теперь туристы, посещающие популярное место отдыха, смогут более комфортно использовать современные цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в южной части соседнего острова Русский. Это позволило обеспечить голосовую связь и интернет в центральной части и на морском побережье острова Шкота площадью более 2,5 кв. километров.

Остров Шкота находится в заливе Петра Великого и входит в состав архипелага Императрицы Евгении. С Русским он соединен галечной косой, по которой во время отлива можно перейти с одного острова на другой. Шкота – это живописный необитаемый остров, покрытый густым широколиственным лесом и лугами, здесь есть отвесные скалы, кекуры, гроты и птичьи базары. В теплое время года остров посещают тысячи туристов, особенно поклонники сап-серфинга. Благодаря LTE-сети МТС, их отдых стал более безопасным.

«МТС продолжает развивать сеть LTE в самых популярных местах отдыха Приморского края, в том числе на островных территориях. Но зачастую в силу географических особенностей или особого статуса, строительство базовых станций в рекреациях бывает затруднено, и тогда инженеры внедряют альтернативные технические решения. Так, в бухте Окуневая уже несколько лет успешно работает базовая станция МТС на солнечных батареях, а на острова Фуругельма и Петрова организованы каналы связи из соседних населенных пунктов на материке. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.