Исследование Go Influence: каждый третий россиян положительно относится к ИИ-блогерам

К 2030 г. до 30% блогеров в подписках пользователей могут составить ИИ-персонажи – такой прогноз дают аналитики инфлюенс-агентства Go Influence. Уже сейчас рынок демонстрирует разрыв: узнаваемость и интерес при отсутствии устойчивого доверия. Согласно исследованию Go Influence, 59% россиян знают о существовании ИИ-блогеров, а треть (33%) хотя бы раз сталкивались с ними в социальных сетях. Реальное проникновение в подписки пока остается низким: лишь 7% уверены, что следят хотя бы за одним виртуальным инфлюенсером. При этом 73% считают, что таких авторов у них нет. Об этом CNews сообщили представители Go Influence.

Распознавание ИИ

Только 28% респондентов уверены, что могут отличить ИИ-блогера от человека. Еще 26% признают, что испытывают затруднения, а более трети (34%) никогда не задумывались об этом.

На фоне технологической неопределенности аудитория демонстрирует расколотое отношение к новому типу инфлюенсеров.

Положительно или скорее положительно их воспринимают 34% россиян, отрицательно – 33%, еще 24% занимают нейтральную позицию, 9% затруднились ответить. Рынок находится в состоянии баланса, характерного для технологий, которые находятся на ранней стадии нормализации.

При этом различия между возрастными группами уже становятся системными. Среди аудитории 18-35 лет позитивное отношение фиксируется у 39%, тогда как среди пользователей старше 35 лет – у 28%. Старшая группа заметно чаще демонстрирует негативную реакцию (41% против 27% у молодежи). Это может указывать на то, что принятие ИИ-инфлюенсеров формируется прежде всего через цифровую привычку, а не через рациональную оценку технологии.

Плохо или хорошо

Даже среди сторонников ИИ-контента реакция неоднородна: почти половина (46%) воспринимает его как естественное продолжение развития соцсетей, 24% отмечают креативность формата, а 20% – меньшую токсичность и меньшую вовлеченность виртуальных персонажей в публичные скандалы. Еще 19% отмечают, что ИИ-блогеры могут создавать полезный и интересный контент не хуже обычных блогеров.

Скепсис же связан прежде всего с вопросом доверия: отсутствием эмоциональной связи с персонажем и опасениями манипуляции со стороны авторов, если они не указывают ИИ-происхождение контента.

Для 43% респондентов важно, чтобы блогер явно обозначал использование ИИ, тогда как 27% не считают это значимым. 30% опрошенных относятся к пометке «сгенерировано с помощью ИИ» нейтрально или затрудняются ответить. Это формирует потенциальную регуляторную и этическую зону будущего рынка: маркировка происхождения контента, а не полный запрет.

Фактически рынок формирует новую модель потребления инфлюенс-контента, где ключевым становится качество публикации и честность авторов контента. Катерина Мосяга, CEO Go Influence: «Парадокс рынка заключается в том, что пользователи уже могут регулярно взаимодействовать с ИИ-персонажами, не распознавая их. По мере развития технологий граница между реальным и синтетическим контентом будет становиться все менее заметной. При этом спрос пользователей смещается не в сторону запрета, а в сторону понятных правил: людям важно понимать, где используется ИИ-контент и как он устроен. Доверие становится важнее технологии».

Что ждет ИИ

Почти 40% опрошенных считают, что число ИИ-блогеров будет расти, и лишь 15% ожидают сокращения. 18% уверены, что проникновение ИИ-контента останется на том же уровне, 27% затруднились ответить.

Александр Козлов, Head of Influence Точка Банка: «ИИ-инфлюенсеры уже активно проникли в нашу жизнь. «Сегодня ИИ-блогеры могут выигрывать в охватах, но проигрывают в доверии. Генерировать искусственный контент становится все проще – его доля будет только расти и быстро обесцениваться. По мере роста числа виртуальных авторов именно способность влиять на аудиторию, а не генерировать просмотры, станет ключевым фактором их ценности для рекламодателей. Мы видим, что здесь есть история человеческого взаимодействия, которой сейчас критически не хватает ИИ-контенту – ее нельзя ничем заменить. И пока для рекламодателя реальный блогер гораздо ценнее».

Рынок ИИ-блогеров развивается быстрее, чем формируется устойчивое отношение к нему со стороны аудитории. С высокими темпами насыщения ИИ-контента доверие к нему остается фрагментированным, а критерии распознавания ИИ-контента – неустойчивыми. Растет запрос аудитории на прозрачность и честность, поэтому ключевое ограничение нового рынка – это отсутствие правил использования такого контента.

Директор ML-департамента и фундаментальных исследований MWS AI Даниил Киреев: «Рынок ИИ-контента будет развиваться неравномерно. В тематиках, где доверие играет меньшую роль – например, в развлекательном контенте, рецептах или научпопе, – виртуальные авторы смогут быстрее наращивать аудиторию. В более чувствительных сферах, таких как медицина или воспитание детей, для пользователей по-прежнему будет важно понимать, что за контентом стоит живой человек. Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим не поляризацию, а постепенный переход: чем выше значимость доверия в конкретной теме, тем выше будет спрос на человеческий контент. По мере развития технологий качество ИИ будет расти, и в отдельных сценариях пользователи могут начать доверять таким системам даже больше, чем людям».

По прогнозам аналитиков, рост рынка инфлюенсер-маркетинга между 2026 и 2033 гг. составит 8,2% ежегодно. Объем российского рынка оценивался в 44 млрд руб. в 2024 го. со средним ежегодным приростом до 30%. По данным международных инфльюенс-агентств, общий объем рынка достиг $32,55 млрд в 2025 г.

В опросе приняли участие 3216 жителей крупных городов России в возрасте 18-55 лет.