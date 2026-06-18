Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«Гравитон» внес новую материнскую плату «Двина» в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявляет о внесении новой материнской платы «Двина» в реестр российской промышленной продукции. Данный шаг подтверждает высокий уровень локализации продукта и открывает возможности для его использования в проектах по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон».

Новая материнская плата построена на базе архитектуры x86 и спроектирована с учетом требований к энергоэффективности и габаритам, что делает ее оптимальной основой для создания компактных клиентских устройств, включая мини-ПК и моноблоки для рабочих мест с ограниченным пространством. Продукт поддерживает современные процессоры Zen 4 Phoenix, изготовленные по 4-нанометровому техпроцессу, AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Высокая многозадачность и интеллектуальное распределение задач между ядрами в сочетании с оперативной памятью стандарта DDR5 обеспечивают существенное снижение энергопотребления без потери производительности. Коммуникационные возможности платы представлены актуальными видеовыходами HDMI версии 2.1 и Display Port версии 1.4, а также полнофункциональными портами USB Type-C Gen2, которые одновременно поддерживают высокоскоростную передачу данных, вывод видеосигнала и питание внешних устройств.

2478_mp_dvina_1050h433.jpg

Гравитон
<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

Благодаря интегрированному графическому ядру Radeon 780M, чья производительность сопоставима с дискретными видеокартами, решения на базе материнской платы «Двина» могут эффективно применяться не только для стандартных офисных задач, но и для ресурсоемких процессов — 3D-моделирования, программирования и разработки ПО. Это позволяет использовать вычислительную технику на основе новой платы в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры, где требуется строгое соответствие регуляторным нормам.

«Внесение материнской платы “Двина” в реестре Минпромторга России — это важный этап в развитии нашей линейки клиентских систем. Мы создали технологичный продукт, который позволяет формировать производительные рабочие места даже в условиях дефицита пространства. Сочетание современной архитектуры Zen 4, передовой встроенной графики и строгого соответствия требованиям к отечественной продукции делает плату “Двина” востребованным решением для государственного сектора и КИИ, где вопросы импортозамещения и надежности стоят на первом месте», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем компании «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще