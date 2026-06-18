«Гравитон» внес новую материнскую плату «Двина» в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявляет о внесении новой материнской платы «Двина» в реестр российской промышленной продукции. Данный шаг подтверждает высокий уровень локализации продукта и открывает возможности для его использования в проектах по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон».

Новая материнская плата построена на базе архитектуры x86 и спроектирована с учетом требований к энергоэффективности и габаритам, что делает ее оптимальной основой для создания компактных клиентских устройств, включая мини-ПК и моноблоки для рабочих мест с ограниченным пространством. Продукт поддерживает современные процессоры Zen 4 Phoenix, изготовленные по 4-нанометровому техпроцессу, AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Высокая многозадачность и интеллектуальное распределение задач между ядрами в сочетании с оперативной памятью стандарта DDR5 обеспечивают существенное снижение энергопотребления без потери производительности. Коммуникационные возможности платы представлены актуальными видеовыходами HDMI версии 2.1 и Display Port версии 1.4, а также полнофункциональными портами USB Type-C Gen2, которые одновременно поддерживают высокоскоростную передачу данных, вывод видеосигнала и питание внешних устройств.

Благодаря интегрированному графическому ядру Radeon 780M, чья производительность сопоставима с дискретными видеокартами, решения на базе материнской платы «Двина» могут эффективно применяться не только для стандартных офисных задач, но и для ресурсоемких процессов — 3D-моделирования, программирования и разработки ПО. Это позволяет использовать вычислительную технику на основе новой платы в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры, где требуется строгое соответствие регуляторным нормам.

«Внесение материнской платы “Двина” в реестре Минпромторга России — это важный этап в развитии нашей линейки клиентских систем. Мы создали технологичный продукт, который позволяет формировать производительные рабочие места даже в условиях дефицита пространства. Сочетание современной архитектуры Zen 4, передовой встроенной графики и строгого соответствия требованиям к отечественной продукции делает плату “Двина” востребованным решением для государственного сектора и КИИ, где вопросы импортозамещения и надежности стоят на первом месте», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем компании «Гравитон».