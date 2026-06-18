ГК «Альянс» перенесла корпоративные системы из зарубежных сервисов в «Турбо Облако»

Группа компаний «Альянс», дилер мобильной связи, перенесла ключевые корпоративные системы и данные из зарубежных облачных платформ в «Турбо Облако». Миграция позволила компании разместить ИТ-решения в защищенной среде на территории России и обеспечить устойчивую работу внутренних сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

ГК «Альянс» управляет сетью из более чем 200 салонов связи в Республиках Башкортостан и Татарстан, Курганской, Оренбургской и Саратовской областях, а также в Приморском и Хабаровском крае. Для поддержания непрерывной работы распределенной сети компания использует корпоративную почту и системы «1С», применяемые для торговых, бухгалтерских и операционных процессов бизнеса.

В рамках проекта команда «Турбо Облака» выполнила перенос информационных систем и данных заказчика из зарубежных облачных площадок. Для размещения ИТ-решений были задействованы ресурсы облака на базе двух площадок — в Москве и Новосибирске. Такая архитектура позволила реализовать отказоустойчивую схему размещения и повысить надежность корпоративных сервисов.

Заказчик также получил инструменты самостоятельного администрирования виртуальных машин и портал управления облачными ресурсами, что дает возможность гибко масштабировать вычислительные мощности и адаптировать ИТ-среду под текущие бизнес-задачи.

Площадки «Турбо Облака» разворачиваются на базе дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III, гарантируя высокий уровень доступности цифровых сервисов и соответствие требованиям к размещению данных на территории Российской Федерации.

После миграции компания получила единую облачную среду для размещения ключевых бизнес-систем без зависимости от зарубежных провайдеров. Облачная модель позволила повысить устойчивость ИТ-ландшафта и упростить управление распределенной сетью сервисов.

Сергей Растопчин, Директор по ИT ГК «Альянс»: «Для компании с широкой географией присутствия критически важны стабильность корпоративных систем и независимость от внешних ограничений. Переход в “Турбо Облако” позволил нам перенести ключевые бизнес-приложения в российскую облачную среду и сохранить гибкость управления ИТ-ресурсами».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «В проектах по миграции с зарубежных платформ важно не просто перенести данные, а обеспечить непрерывность бизнес-процессов и стабильную работу цифровых сервисов после перехода. В случае ГК “Альянс” мы выстроили архитектуру с размещением решений в двух дата-центрах для повышения устойчивости и доступности систем, а также предоставили инструменты для самостоятельного управления вычислительными мощностями».