Разделы

Техника
|

Экология высоких технологий: в «Сколково» заработали умные фандоматы

Компания «ЭкоПоинт», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), на территории инновационного центра запустила показательное внедрение фандоматов для сбора вторичных ресурсов за вознаграждение. Проект получил грантовую поддержку Фонда «Сколково» и направлен не только на улучшение экологической обстановки, но и на формирование новой культуры осознанного потребления среди участников и жителей «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сеть «ЭкоПоитн» состоит из семи фандоматов: пяти уличных аппаратов, расположенных на территории «Сколково», и двух фандоматов для помещений, установленных внутри здания «Сколтеха».

«В этом году благодаря выделенному минигранту в размере более 9 млн руб. компания «Экопоинт» смогла реализовать показательное внедрение фандоматов на территории «Сколково». Ранее разработчик стал победителем акселератора технологических стартапов в строительстве и девелопменте BuildUp. Это подтверждает не только инновационность и высокий коммерческий потенциал технологического решения, но демонстрирует ответственность бизнеса участника «Сколково», создающего ощутимый общественный эффект и имеющего высокий потенциал к масштабированию», — сказал Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

ekopoint-fandomaty_v_skolkovo.jpg

Сколково

Ключевой особенностью уличных фандоматов является наличие автоматических сортировщиков. Искусственный интеллект с высокой точностью определяет тип и качество сдаваемого материала, направляя его в один из четырех накопителей объемом по 0,5 м³ каждый. Это обеспечивает эффективное и чистое хранение вторичных ресурсов, готовых к выгрузке и дальнейшей переработке. Кроме того, один из уличных аппаратов полностью автономен и работает от солнечной батареи, что подчеркивает приверженность «Сколково» принципам «зеленой» энергетики.

Фандоматы принимают самые распространенные виды вторичных ресурсов: пластик, алюминий и макулатуру. Чтобы сделать процесс сдачи отходов не только полезным, но и выгодным, для пользователей доступна мотивационная программа. За сданные вторичные ресурсы пользователи получают экобаллы, которые можно вывести на свою банковскую карту через Систему быстрых платежей (СБП) или направить на благотворительность.

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего
Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего Цифровизация

Показательное внедрение — это первый шаг к созданию в «Сколково» комплексной и технологичной системы обращения с отходами.

«Для нас пилотный проект в «Сколково» — это возможность продемонстрировать наши разработки в реальных условиях. Встроенный ИИ — это не просто маркетинговый ход, а необходимость для обеспечения высокого качества вторичных ресурсов. Наша главная задача — сделать процесс сдачи отходов настолько простым и выгодным, чтобы он стал естественной привычкой для каждого жителя и резидента», — сказал Антон Турченко, генеральный директор «ЭкоПоинт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще