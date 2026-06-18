Экология высоких технологий: в «Сколково» заработали умные фандоматы

Компания «ЭкоПоинт», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), на территории инновационного центра запустила показательное внедрение фандоматов для сбора вторичных ресурсов за вознаграждение. Проект получил грантовую поддержку Фонда «Сколково» и направлен не только на улучшение экологической обстановки, но и на формирование новой культуры осознанного потребления среди участников и жителей «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сеть «ЭкоПоитн» состоит из семи фандоматов: пяти уличных аппаратов, расположенных на территории «Сколково», и двух фандоматов для помещений, установленных внутри здания «Сколтеха».

«В этом году благодаря выделенному минигранту в размере более 9 млн руб. компания «Экопоинт» смогла реализовать показательное внедрение фандоматов на территории «Сколково». Ранее разработчик стал победителем акселератора технологических стартапов в строительстве и девелопменте BuildUp. Это подтверждает не только инновационность и высокий коммерческий потенциал технологического решения, но демонстрирует ответственность бизнеса участника «Сколково», создающего ощутимый общественный эффект и имеющего высокий потенциал к масштабированию», — сказал Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Ключевой особенностью уличных фандоматов является наличие автоматических сортировщиков. Искусственный интеллект с высокой точностью определяет тип и качество сдаваемого материала, направляя его в один из четырех накопителей объемом по 0,5 м³ каждый. Это обеспечивает эффективное и чистое хранение вторичных ресурсов, готовых к выгрузке и дальнейшей переработке. Кроме того, один из уличных аппаратов полностью автономен и работает от солнечной батареи, что подчеркивает приверженность «Сколково» принципам «зеленой» энергетики.

Фандоматы принимают самые распространенные виды вторичных ресурсов: пластик, алюминий и макулатуру. Чтобы сделать процесс сдачи отходов не только полезным, но и выгодным, для пользователей доступна мотивационная программа. За сданные вторичные ресурсы пользователи получают экобаллы, которые можно вывести на свою банковскую карту через Систему быстрых платежей (СБП) или направить на благотворительность.

Показательное внедрение — это первый шаг к созданию в «Сколково» комплексной и технологичной системы обращения с отходами.

«Для нас пилотный проект в «Сколково» — это возможность продемонстрировать наши разработки в реальных условиях. Встроенный ИИ — это не просто маркетинговый ход, а необходимость для обеспечения высокого качества вторичных ресурсов. Наша главная задача — сделать процесс сдачи отходов настолько простым и выгодным, чтобы он стал естественной привычкой для каждого жителя и резидента», — сказал Антон Турченко, генеральный директор «ЭкоПоинт».