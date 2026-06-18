«ДОМ.РФ Технологии» и «Яков и Партнёры» запустили «спринт по внедрению ИИ» для девелоперов

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и «Яков и Партнёры» представили уникальный продукт для строительной отрасли — спринт по внедрению искусственного интеллекта (AI Development Sprint). Новый продукт призван трансформировать отрасль, преодолевая главный барьер — разрыв между потенциалом ИИ и реальной промышленной эксплуатацией.

Соглашение о совместных проектах для развития искусственного интеллекта подписано на полях форума недвижимости «Движение». В основе сервиса — объединение уникальной отраслевой экспертизы «ДОМ.РФ Технологии» и международного опыта ведущих консультантов «Яков и Партнёры». Результатом работы с продуктом становится готовая к запуску ИИ-стратегия, встроенная в реальные процессы застройщика, с дорожной картой, финансовой оценкой и стартом работы проектного офиса.

«До настоящего момента на рынке не существовало комплексного решения, которое позволяло бы девелоперу пройти путь от аудита процессов до запуска ИИ-пилотов с подтверждённой бизнес-эффективностью. Мы проанализировали сотни цифровых решений с ИИ и пришли к выводу, что 80% потенциального эффекта дают десять сценариев. Наш новый продукт фокусируется на этих сценариях и позволяет застройщикам запустить пилотные проекты с измеримым бизнес-эффектом в горизонте 6–12 месяцев. Кроме того, он решает системную проблему неподготовленных процессов и данных, делая внедрение ИИ предсказуемым и измеримым», — заявил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«ДОМ.РФ Технологии» является ИТ-компанией финансового института развития в жилищной сфере, владельцем уникальных массивов данных по рынку жилья, создателем и агрегатором цифровых сервисов с ИИ, драйвером отраслевого внедрения искусственного интеллекта и автором методик по цифровой трансформации для застройщиков. «Яков и Партнёры», в свою очередь, выступают консультантом крупнейших игроков по стратегии и трансформации с доступом к международной экспертизе, а также автором исследования «ИИ в недвижимости», где проанализировано более 500 кейсов применения ИИ.

«По нашим оценкам, сквозное внедрение искусственного интеллекта в российский девелопмент может приносить около 0,9 трлн рублей ежегодно. Хотя большинство компаний отмечают положительный эффект пилотов, лишь каждая пятая умеет его количественно измерить, а масштабировать решения удаётся менее 10% игроков. Такое положение дел показывает, что ключевой вызов сегодня — не доступность технологий, а способность интегрировать ИИ в бизнес-процессы, данные и экономику проекта. Только при этом подходе можно оценить потенциал и готовность процессов, запускать пилоты с понятной экономикой и измеримым эффектом, снижая риски и ускоряя переход от экспериментов к практическим результатам», — отметила партнёр, глава практики «Недвижимость и развитие территорий» «Яков и Партнёры» Анна Данченок.