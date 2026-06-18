Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro Max с фрагментом зуба тираннозавра

Caviar представил коллекцию «Генезис»: магнитные кастомы для iPhone из титана, натуральной кожи крокодила, ювелирной эмали с редкой доисторической инкрустации. Новый формат находится между чехлом и полным кастомом: он крепится на корпус iPhone одним движением руки и перевоплощает смартфон в полноценный кастом. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главной моделью коллекции стал «Реликт». Магнитный кастом выполнен из серебристого титана и кожи аллигатора. В острие фирменной V-образной линии встроена частица зуба тираннозавра.

В коллекцию также вошли другие четыре модели. «Стимул» получил черную кожу крокодила, титановую раму и оранжевую ювелирную эмаль. «Вектор» выполнен из черного титана с PVD-покрытием и черной кожи крокодила. Ювелирная эмаль подчеркивает графичную V-образную линию. «Протей» создан из серебристого титана и синей кожи крокодила. «Орион» сочетает глубокую синюю кожу крокодила, титановую рамку с золотым PVD-покрытием и синюю ювелирную эмаль.

Все модели коллекции оснащены магнитным креплением. Кастом устанавливается на корпус iPhone одним движением руки, меняя стиль смартфона под настроение, событие или образ владельца. Это новая категория Caviar: сменный магнитный кастом для тех, кто хочет владеть несколькими обликами одного iPhone.

Цены начинаются от 99 тыс. руб., модель «Реликт» ожидаемо получила самую высокую стоимость – от 299 тыс. руб.