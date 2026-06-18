Разделы

Техника
|

Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro Max с фрагментом зуба тираннозавра

Caviar представил коллекцию «Генезис»: магнитные кастомы для iPhone из титана, натуральной кожи крокодила, ювелирной эмали с редкой доисторической инкрустации. Новый формат находится между чехлом и полным кастомом: он крепится на корпус iPhone одним движением руки и перевоплощает смартфон в полноценный кастом. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главной моделью коллекции стал «Реликт». Магнитный кастом выполнен из серебристого титана и кожи аллигатора. В острие фирменной V-образной линии встроена частица зуба тираннозавра.

В коллекцию также вошли другие четыре модели. «Стимул» получил черную кожу крокодила, титановую раму и оранжевую ювелирную эмаль. «Вектор» выполнен из черного титана с PVD-покрытием и черной кожи крокодила. Ювелирная эмаль подчеркивает графичную V-образную линию. «Протей» создан из серебристого титана и синей кожи крокодила. «Орион» сочетает глубокую синюю кожу крокодила, титановую рамку с золотым PVD-покрытием и синюю ювелирную эмаль.

media_t-rex.jpg

Caviar
<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

Все модели коллекции оснащены магнитным креплением. Кастом устанавливается на корпус iPhone одним движением руки, меняя стиль смартфона под настроение, событие или образ владельца. Это новая категория Caviar: сменный магнитный кастом для тех, кто хочет владеть несколькими обликами одного iPhone.

Цены начинаются от 99 тыс. руб., модель «Реликт» ожидаемо получила самую высокую стоимость – от 299 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Российские платформы унифицированных коммуникаций переходят от замены мессенджеров к управлению рабочей средой

В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

В России налажено гигантское производство плат для российских ТВ-приставок. Выпущены тысячи единиц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще