Более 2000 умных камер «Ростелекома» наблюдают за ходом ЕГЭ в Кузбассе

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) все пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Кузбассе. Специалисты компании установили свыше 2000 камер в местах проведения итоговой аттестации и еще 66 — в региональных центрах обработки информации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Умные устройства фиксируют ход проведения ЕГЭ: печать, сканирование и сортировку экзаменационных материалов, процесс заполнения бланков и решения заданий, при этом не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Прозрачность итоговой аттестации обеспечивает технология анализа поведения, основанная на алгоритмах нейронной сети. Система обучена оперативно фиксировать подозрительное поведение участников экзамена: например, использование средств связи и шпаргалок или вынос из аудитории контрольно-измерительных материалов.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Вот уже 12 лет видеонаблюдение от "Ростелекома" помогает следить за ходом ЕГЭ, и с каждым годом технологии, обеспечивающие объективность экзаменов, становятся все совершеннее. Мы постоянно усиливаем защиту от внешних воздействий, внедряем новые решения для контроля за соблюдением порядка проведения процедуры. Все дни аттестации наши специалисты контролируют работу системы видеонаблюдения в круглосуточном режиме, обеспечивают техническую поддержку портала онлайн-трансляций и предотвращают хакерские атаки на сервисы».

Видеопоток из аудиторий и региональных центров обработки информации, где происходит проверка экзаменационых работ, транслируется в режиме реального времени на портал «Смотри ЕГЭ». Архив записей сохранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

Ольга Шитова, директор ГКУ «Кузбасский центр информационно — аналитического сопровождения системы образования»: «В Кузбассе созданы все условия для беспристрастного и комфортного проведения государственной итоговой аттестации. Во всех пунктах проведения экзаменов работает система онлайн-видеонаблюдения — это гарантирует открытость процедуры, позволяет оперативно разрешать возможные спорные вопросы и, конечно же, помогает следить за ходом экзаменов общественным наблюдателям, среди которых — родители выпускников».

По информации Министерства образования Кемеровской области – Кузбасса, в 2026 г. в регионе ЕГЭ сдают 10501 человек, более 9600 из них — нынешние выпускники. В пятерку самых популярных у кузбассовцев предметов, кроме обязательных русского языка и математики, вошли обществознание, информатика, биология, химия и физика.