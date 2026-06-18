«Авито Работа» и «Авито Реклама»: почти половина молодых специалистов переезжали ради работы или задумывались о релокации

«Авито Работа» совместно с «Авито Рекламой» провели опрос среди более чем 7000 работающих россиян и выяснили, что за последние три года возможность переезда в другой город ради работы суммарно рассматривали 44% сотрудников. Каждый пятый (20%) серьезно изучал такой вариант, 16% думали о переезде, но отказались, а 8% уже сменили место жительства ради новой работы. Главным мотивом для переезда остается возможность увеличить доход: именно более высокую зарплату чаще всего называли ключевой причиной для релокации (21%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чаще всего за последние три года по работе переезжали ремесленные мастера, создающие товары ручной работы, портные и сапожники (16%), топ-менеджеры (15%), обслуживающий персонал в общепите (15%), сотрудники маркетинга и PR (14%), водители и курьеры (11%), работники социальной сферы, искусства и культуры (11%), специалисты по продажам (11%), клинеры и помощники по хозяйству (11%), мастера по оказанию персональных услуг (11%), сотрудники салонов красоты (11%) и IT-специалисты (10%).

Главным поводом для переезда россияне называют возможность получать более высокую зарплату (21%). Помимо более высокого дохода, значимыми причинами для смены города стали стремление улучшить баланс между работой и личной жизнью (9%), желание изменить образ жизни (9%), переезд в более комфортный город (6%), улучшение жилищных условий (5%) и возможность жить в регионе с более подходящим климатом (5%).

При планировании переезда главным критерием остается уровень предлагаемой зарплаты на новом месте работы. Его назвали самым важным фактором четверть (25%) респондентов. Также обращают внимание на уровень жизни в новом городе (17%), размер финансовой подушки при переезде (14%), стабильность компании-работодателя (13%), возможность приобрести собственное жилье в будущем (12%) и перевезти семью (12%). Не последнее место в числе факторов, которые россияне учитывают при планировании релокации, занимают перспективы карьерного роста (11%), возможность быстро найти жилье (11%) и уверенность, что переезд окупится (10%).

Отдельно участники опроса оценили комфортный бюджет для переезда. В среднем россияне для переезда считают приемлемой сумму в 190 225 руб. Больше остальных готовы закладывать на переезд сотрудники правовой сферы и ИT-специалисты — 231 811 руб. и 224 832 руб. соответственно.

«Представители поколения Z остаются самой мобильной группой на рынке труда. Среди россиян 18–24 лет уже переезжали ради работы 13% респондентов против 8% в среднем по выборке, а более трети (36%) серьезно рассматривали переезд или планируют его в будущем. У респондентов старше 35 лет готовность к релокации ниже, поскольку при принятии карьерных решений они чаще учитывают широкий круг личных и семейных факторов», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Абсолютное большинство (80%) из тех, кто думал о переезде ради работы, признают, что реклама оказала влияние на их решение рассмотреть релокацию по работе. Причем 15% называют рекламу одним из основных факторов выбора, 37% обращают на нее внимание, но принимают финальное решение по другим критериям, 28% респондентов также признают, что иногда обращают внимание на рекламные предложения таких вакансий.

Чаще всего подходящую рекламу вакансий при планировании переезда пользователи видят на сайтах с объявлениями (37%) и в поисковых системах (36%). Почти треть (32%) респондентов узнают о таких возможностях от друзей, коллег и родственников, еще 31% — из социальных сетей. Реже источниками информации становятся видеоплатформы (17%), сервисы коротких вертикальных видео (14%) и телевидение (13%).

«Интересно, что в случае вакансий с возможностью переезда традиционное сарафанное радио уступает первое место цифровым каналам. Сайты с объявлениями здесь опережают рекомендации знакомых, поскольку переезд — это более сложное и ответственное решение, чем обычная смена работы. Соискателям важно заранее изучить работодателя, уровень зарплаты, условия переезда и перспективы развития. В такой ситуации выигрывают площадки, которые позволяют получить все вводные в одном месте и сравнить несколько предложений», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.