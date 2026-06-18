83% диджитал-экспертов назвали PR главным инструментом GEO

Опрос экспертов диджитал-рынка показал, что 83% респондентов считают PR ключевым инструментом продвижения в нейросетях (GEO). При этом 100% опрошенных уверены, что генеративный ИИ не вытеснит классическое SEO. Анализ 10 тыс. пользовательских запросов подтвердил: нейросети учитывают не столько поисковую выдачу, сколько накопленный PR-авторитет брендов. К такому мнению пришли диджитал-агентство «Айnet» и PR-агентство Agenda. Об этом CNews сообщили представители Agenda.

Специалисты «Айnet» проанализировали 10 тыс. пользовательских запросов в категориях «Красота», «Медицина» и «Детские товары». В нейровыдачу попали и бренды, которые несколько лет назад ушли из России, а следовательно не поддерживают SEO. Например, косметический бренд Cerave, официальный сайт которого не функционирует последние четыре года. Своему появлению в ответах нейросетей бренд обязан накопленным публикациям на независимых источниках, то есть PR, привязанности покупателей к бренду и наличию на маркетплейсах, где отзывы на него продолжают появляться.

Международные исследования (Airops) подтверждают: до 85% упоминаний брендов в ответах нейросетей приходится на сторонние площадки, а вероятность цитирования компании вырастает в 6,5 раза при наличии публикаций в авторитетных СМИ.

Ярослав Домбровский, руководитель SEO-направления «Айnet»: «Сегодня с помощью ИИ можно быстро произвести большое количество контента и даже вывести его в топ-выдачи. На этом фоне рынок уже заполнили десятки псевдорейтингов, которые создаются исключительно ради попадания в ответы нейросетей. Однако это временная история. Как и поисковые алгоритмы, LLM (большие языковые модели) со временем научатся отличать реальную экспетизу от искусственно накрученной, а преимущество получат компании с сильной репутацией, качественным PR и присутствием в авторитетных медиа и рейтингах».

Эксперт подчеркнул, что контент, созданный исключительно для влияния на ИИ-выдачу и не несущий самостоятельной ценности для пользователя, может рассматриваться как нарушение правил борьбы с веб-спамом — это следует из рекомендаций Google.

Согласно исследованию Starlab, 26,6% активных пользователей ИИ стали реже пользоваться традиционными поисковыми системами. При этом в 2025 г. объем поискового трафика сократился на 7%. Это подтверждает, что аудитория все чаще минует классическую выдачу, переходя к диалоговому формату получения ответов.

Сценарии использования нейропоиска варьируются. Это могут быть прямые бренд-запросы, когда пользователь оценивает деловую репутацию компании, или поиск исполнителя под задачу. Также есть запросы, за которыми стоит проблема: человек не знает, как её решить, и нейросеть помогает ему разобраться.

Дарья Гусева, партнер и директор по стратегии Agenda: «В зависимости от типа запроса работают разные PR-инструменты. Выдача по бренд-запросу будет сформирована в основном информацией с сайта и блогов компании, с карточек на геосервисах и профильных агрегаторах. Для попадания в «небрендовые» запросы нужно участвовать в премиях и рейтингах, попадать в редакционный контент крупных деловых СМИ, интегрироваться в обзоры инфлюенсеров и подкасты».

Глобальный рынок GEO уже оценивается в $1,1 млрд (QY Research, 2025) и, по прогнозам, вырастет до $16,1 млрд к 2032 г. При этом российские компании не стремятся массово нанимать узких GEO-специалистов. Бизнес осознает: эффективная оптимизация под нейросети невозможна без глубокой SEO- и PR-экспертизы. Поэтому компании предпочитают заказывать комплексные GEO-услуги у агентств, которые обладают доказанными компетенциями в обеих сферах.