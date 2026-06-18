180 тыс. потерянных питомцев: ИИ и трекеры меняют статистику

Всероссийская платформа защиты животных Pet911 совместно с сервисом «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев PetKa представила исследование о домашних животных, которые терялись и находились в России в 2025 г. Главные цифры: за год в стране пропало около 180 тыс. питомцев — на 7% больше, чем в 2024 г. При этом поиск стал заметно эффективнее: 78% потерянных питомцев находятся в течение первой недели — на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Pet911.

Сколько и кого теряли

Ежемесячно в стране теряется более 15 тыс. питомцев. Пиковый месяц — июль: летом 2025 г. был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений Pet911 — более 20 тыс. потерявшихся животных в России.

Кошки по-прежнему теряются заметно чаще собак. На них пришлось около 107 тыс. случаев пропажи (60% всех потерь), на собак — около 73 тыс. (40%). По сравнению с 2024 г. потери кошек выросли на 9%, собак — на 4%. Доля кошек среди потерянных питомцев продолжает расти.

При этом потерянные собаки возвращаются домой чаще кошек примерно на 25%. Вероятная причина — собак легче идентифицировать по внешнему виду, они чаще носят ошейники с адресниками и трекеры и привлекают внимание прохожих.

«Кошка территориальна и ориентируется по запахам, а не по людям. Стоит ей оказаться за пределами знакомой территории — в подъезде, на даче, во дворе после падения из окна — и она входит в состояние острого стресса, при котором даже знакомые ориентиры перестают работать. Испуганная кошка не бежит «домой», она прячется: забивается в подвалы, под машины, в гаражи, и может неделями не отзываться даже на голос хозяина. Собаки возвращаются чаще именно потому, что устроены иначе. Собака — социальное животное, ориентированное на человека. Потерявшийся пес, как правило, ищет контакта: подходит к прохожим, реагирует на зов, идет за тем, кто проявил доброжелательность. К этому добавляется визуальная узнаваемость — ошейник, адресник, трекер, породные признаки. Беспородная кошка без чипа теряется в массе уличных животных, и шансы на ее узнавание прохожими резко падают», — сказал зоопсихолог Pet911, кинолог Алексей Громов.

Парадокс кошек: теряются чаще, защищают реже

Данные PetKa подтверждают, что собаки чаще возвращаются домой скорее всего потому, что их хозяева чаще заботятся об их безопасности. Так, 70% пользователей сервиса — владельцы собак и лишь 30% — кошек. Получается, что хозяева кошек, чьи питомцы теряются в полтора раза чаще, недооценивают риск пропажи и реже принимают превентивные меры.

«Статистика использования нашего трекера отражает не столько портрет среднего владельца питомца, сколько портрет тех, кто особенно переживает за безопасность своего любимца. Владельцам кошек реже свойственно следить за их передвижением, вероятно потому, что ситуация, когда кошка гуляет сама по себе, довольно распространена. Собаки же гуляют строго с хозяевами. Но в этом и заключается ловушка — привыкнув, что обычно кошка возвращается, их хозяева не учитывают возможные неожиданные факторы. Им стоит помнить, что их питомцы чаще оказываются в зоне риска — и обратить внимание на технические решения, которые позволяют таких ситуаций избежать», — сказал Дмитрий Романов, директор по продукту Kaspersky PetKa.

Поиск становится быстрее

Если летом 2024 г. на 100 потерянных животных в системе Pet911 приходилось всего 47–59 найденных, то к осени 2025 г. этот показатель вырос до 81–99. В ноябре и декабре 2025 г. число найденных животных практически сравнялось с числом потерянных — на каждые 100 потерянных приходилось 99 найденных.

Важная оговорка: «найденные» в системе — не всегда питомцы, потерянные хозяевами прямо сейчас. Поэтому прямого равенства числа потерь и находок нет, но рост активности тех, кто готов помогать с поиском, создает больше «точек встречи» в системе. Особенно активны жители Томской области, Москвы и Калининграда: именно здесь объявления о найденных публикуют чаще, чем о потерянных.

Поиск потерянных животных в 2025 г. стал заметно эффективнее. По данным Pet911, 78% потерянных питомцев находятся в течение первой недели — это на 7% больше, чем годом ранее. В течение месяца домой возвращаются 93% (в 2024 г. — 88%). Средний срок поиска сократился с 6,9 до 5,9 дня.

Помогают вернуть питомца, по словам самих владельцев, чаще всего объявление на Pet911 и система уведомлений (24%), посты в социальных сетях (19%) и помощь волонтеров и ветеринарных клиник (16%).

Когда теряются чаще всего

Сезонные паттерны потерь у кошек и собак различаются принципиально. Кошки массово теряются летом: в июне–августе число потерь в три-четыре раза больше, чем зимой. Причина — открытые окна и балконы, дачный сезон, выезды на природу. Летом на каждые 100 потерянных собак приходится 228 потерянных кошек, тогда как зимой это соотношение — всего 61 на 100.

Для собак самый опасный период — начало января. 1 января 2025 г. было потеряно почти 600 собак — в семь раз больше, чем в любой другой день. Эффект новогодних фейерверков длится два-три дня и возвращается к норме лишь к 4–5 января.

Пятница — самый «опасный» день недели в течение года: число потерь по пятницам на 19% выше, чем в среду — самый спокойный день. Перед выходными люди чаще выезжают за город или ослабляют контроль за питомцами.

География потерь

Больше всего домашних животных теряется в Московской области (около 19 тыс.), Москве (около 11 тыс.) и Краснодарском крае (около 9 тыс.). Эту картину подтверждают и данные PetKa: в этих же регионах — Москве (25%), Московской области (11%), Санкт-Петербурге (11%) и Краснодарском крае (7%) — наблюдается наибольший спрос на трекеры. Где больше теряют, там активнее и защищаются.

Наибольший рост потерь в 2025 г. показали Ставропольский край (+18%), Краснодарский край (+16%) и Ростовская область (+15%). В Санкт-Петербурге зафиксировано небольшое снижение (-3%), как и в Новосибирской области.

Комьюнити волонтеров продолжает расти

В 2025 г. к платформе Pet911 присоединились более 100 тыс. новых волонтеров — на 12% больше, чем годом ранее. Всего в системе зарегистрировано почти 600 тыс. волонтеров по всей России. Волонтерское сообщество остается ключевым ресурсом успешного поиска: помощь волонтеров и ветеринарных клиник входит в топ-3 источников, благодаря которым питомцы возвращаются домой.