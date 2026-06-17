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«Яндекс Пэй» запустил возможность вернуть рубли за покупки с помощью баллов «Плюса»

Пользователи «Яндекс Пэй» теперь могут возвращать рубли за покупки по карте «Пэй», списывая накопленные баллы «Плюса».

Баллы «Плюса» начисляются за покупки по карте «Пэй». Раньше они использовались только для оплаты в сервисах «Яндекса», а теперь их можно компенсировать рублями и оплачивать повседневные покупки в магазинах, ресторанах и других сервисах. Функция доступна на «Золотом» уровне программы лояльности «Свои Плюсы».

Для этого нужно нажать на карту «Пэй» в приложении, выбрать покупки вне сервисов «Яндекса» от 100 руб., оплаченные картой «Пэй» за последние 30 дней и нажать «Компенсировать». После этого баллы «Плюса» спишутся, а деньги вернутся на счет. За каждый 1 балл «Плюса» с покупок можно получить 1 руб. Максимальная сумма возврата составляет 10 тыс. руб. в месяц.

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Воспользоваться функцией могут идентифицированные пользователи с активной подпиской «Яндекс Плюс» и «Золотым» уровнем программы лояльности «Свои Плюсы». Это максимальный уровень программы, участникам которого доступны дополнительные преимущества каждый сезон. В этом летнем сезоне пользователи получают дополнительные категории кешбэка 10% на поездки в такси в «Яндекс Go» и 7% на покупку одежды и обуви при оплате по карте «Пэй», возможность участвовать в розыгрыше подарков и билетов, а также фаст-треки на эксклюзивные партнерские мероприятия.

Компенсация не распространяется на оплату ЖКХ, мобильной связи и ряда других категорий.

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