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«Вайтбайт» и «Катюша» объявили о партнерстве в сфере программных решений для устройств печати

Компания «Вайтбайт», системный интегратор ИТ-решений для корпоративных клиентов и российский производитель принтеров, МФУ и ПО для управления печатью «Катюша» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Вайтбайт».

В рамках сотрудничества «Вайтбайт» будет предлагать клиентам линейку печатного оборудования и программных продуктов «Катюша», обеспечивая полный цикл внедрения, технической поддержки и сопровождения решений.

Объединение экспертизы компаний позволит предлагать бизнесу и государственным организациям надежные и высокопроизводительные решения для печати и документооборота, которые соответствуют требованиям импортонезависимости и информационной безопасности.

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«Мы видим высокий спрос на современные отечественные решения в области печати и управления документооборотом. Партнерство с компанией «Катюша» позволит нам расширить портфель предложений и предоставить заказчикам качественные и конкурентоспособные продукты», — отметил Андрей Карпов, руководитель отдела закупок «Вайтбайт».

«Для нас партнерство с «Вайтбайт» – это важная совместная работа, направленная в том числе на популяризацию российской техники и софтверных решений. «Вайтбайт» как системный интегратор внедряет наши решения у заказчиков, и именно так клиент получает не «коробку», а готовую систему с поддержкой. Вместе мы быстрее закрываем потребности бизнеса и государства в надежных решениях для печати», – сказал управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.

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