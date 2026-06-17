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Российская ИТ-компания запустила бесплатный курс о том как конкурировать с маркетплейсами

Компания «Гринсайт», российский разработчик ИT-решений для управления электронной коммерцией, объявляет о возобновлении бесплатных образовательных курсов для специалистов рынка e-commerce. Об этом CNews сообщили представители «Гринсайт».

Программа разработана для профессионалов с любым уровнем подготовки и нацелена на формирование системного понимания современных процессов в электронной коммерции. Особое внимание в обновленном курсе уделяется вопросам построения независимого бизнеса, как сделать собственный интернет-магазин прибыльным на фоне доминирования маркетплейсов.

Практический опыт курсу передает команда «ГринСайт», за плечами которой проектирование собственной ecommerce-платформы Ensi (ставшей альтернативой ушедшим западным вендорам) и построение бизнес-процессов для лидеров рынка. Среди клиентов компании: «Ашан», «Глория Джинс», «Глобус», «Магнит Косметик», «Твое», «Иль де Ботэ» и другие крупные ритейлеры.

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