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«Почта Mail» расширила список доступных для оплаты цифровых товаров

«Почта Mail» расширяет список доступных пользователям сервисов. В число новых продуктов вошли Roblox, Claude, Apple ID, Suno AI, Perplexity и другие востребованные решения для игры, работы, творчества и повседневных задач. С начала 2026 г. количество товарных групп стало больше на 27% — на данный момент к покупке доступно более 110 цифровых товаров. Об этом CNews сообщили представители «Почта Mail».

На фоне расширения каталога аналитики зафиксировали рост активности пользователей. По сравнению с апрелем 2026 г. общий объем платежей в мае увеличился более чем в 1,1 раза. При этом средний чек продолжил расти и оказался в 1,6 раза выше, чем в начале года.

По итогам первого полугодия 2026 г. в число наиболее популярных категорий вошли Steam, PlayStation и eSIM для доступа в интернет в путешествиях. Последняя категория демонстрирует сезонный рост спроса, связанный с началом периода отпусков и увеличением числа туристических поездок. В мае объем покупок eSIM увеличился на 12% по сравнению с апрелем.

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Самыми популярными направлениями для использования eSIM стали Турция, на которую пришлось 33% всех подключений, Таиланд (25%) и Китай (17%). В пятерку также вошли ОАЭ (15%) и Вьетнам (10%).

«Если раньше основную долю платежей формировали игровые сервисы, то сегодня структура спроса становится более разнообразной. Пользователи активно осваивают ИИ-инструменты, интегрируя их в повседневные задачи, а также все чаще используют цифровые сервисы, связанные с путешествиями. Рост популярности eSIM в преддверии летнего сезона подтверждает, что запрос на удобные решения для зарубежных поездок остается высоким. Мы ожидаем, что тренд на расширение сценариев сохранится и во втором полугодии», — отметил Руслан Арзуманов, руководитель продуктового направления «Почта Mail».

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