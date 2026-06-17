Nerpa и RuBackup подтвердили технологическую совместимость решений для защиты данных

Российский ИТ-бренд Nerpa и компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») завершили проверку совместимости. В ходе испытаний специалисты протестировали работу ленточных библиотек Nerpa TL с системой резервного копирования RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Согласно результатам тестирования ленточные библиотеки Nerpa обеспечивают стабильную работу системы резервного копирования RuBackup: совместное использование продуктов ускоряет внедрение автоматизированной защиты данных в комплексных бизнес-процессах и сокращает эксплуатационные затраты. Решение подходит организациям с большими объемами данных и регуляторными требованиями. Оно наиболее востребовано в финансовых, банковских и телекоммуникационных компаниях.

Комплексный продукт поддерживает единое окно технической поддержки, что упрощает процесс эксплуатации системы и снижает риски простоев. Решение поставляется через компанию OCS — одного из российских ИТ-дистрибьюторов.

«Современные компании работают в условиях постоянно растущих объемов данных, поэтому одна из важных задач бизнеса — обеспечить сохранность корпоративной информации. Мы объединили наши ленточные библиотеки Nerpa TL с системой резервного копирования RuBackup: импортонезависимое комплексное решение поможет организациям безопасно хранить свои данные в течение длительного срока. Подтвержденная совместимость, в свою очередь, снижает риски, связанные с внедрением и эксплуатацией продукта», — отметил Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

«Интеграция RuBackup с библиотеками Nerpa TL решает задачу, которая сегодня стоит перед многими крупными организациями: как надежно и экономически эффективно хранить растущие объемы данных без потери доступа к ним. Наше совместное решение обеспечивает не только автоматизацию резервного копирования, но и предсказуемую производительность при восстановлении — даже когда речь идет о петабайтах информации», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».