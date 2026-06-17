«Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM

ИТ-компания Uplab начала использовать HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Это помогло отказаться от разрозненных инструментов и создать цифровое пространство для управления персоналом, объединив коммуникации, оценку 360, постановку целей и контроль эффективности сотрудников в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Uplab – ИТ-компания, специализирующаяся на разработке комплексных цифровых решений для крупного бизнеса и государственных структур.

До внедрения K-Team HRM внутри Uplab сложилась типичная для многих растущих компаний ситуация – HR-задачи решались с помощью множества разрозненных инструментов. Опросы проводились в «Битрикс24» и в облачных сервисах, сбор и сведение данных велись в Excel, а для проведения оценки 360 приходилось использовать сторонние платформы. В итоге HR-специалисты синхронизировали данные вручную – подготовка отчетов занимала 10 дней.

Чтобы решить эту проблему, Uplab выбрали K-Team HRM – готовую платформу на базе «Битрикс24» с интуитивно понятным интерфейсом, широкой функциональностью, которая закрывает полный цикл HR-процессов, и высокой степенью персонализации. K-Team устанавливается поверх коробочной версии «Битрикс24», не меняя существующие разделы системы (CRM, управление проектами и задачами).

Одним из наиболее востребованных модулей для Uplab стал «Оценка 360». Особенность K-Team в рамках «Оценки 360» – конструктор моделей компетенций, который позволяет загружать данные из Excel и формировать список компетенций для той или иной должности, конкретного сотрудника или роли. Полная анонимность оценок, наглядные отчеты для оценки компетенций («радар компетенций»), аналитика расхождений оценки 360 стали главной ценностью модуля. Система отправляет автоматические уведомления HR-специалистам, участникам оценки и руководителям на всех этапах, «ведет» каждого участника от старта до завершения и позволяет выгружать отчеты в PDF и Excel.

В результате внедрения «Оценки 360» время на запуск и обработку оценок компетенций сотрудников сократилось с 10 до двух-треъ дней, а заполняемость анкет достигла 100% (против 78% ранее).

Следующим шагом стало внедрение модуля «Управление по целям и KPI». На основе результатов оценки 360 HR-специалисты сформировали индивидуальные планы развития коллег и поставили цели на следующий период.

«В K-Team есть “дерево целей” – инструмент визуализации, помогающий увидеть, как стратегические цели компании соотносятся с работой подразделений и конкретных сотрудников. Каждый работник получает индивидуальную карту целей, а запуск процесса оценки компетенций занимает у HR-специалистов пару минут. Автоматические напоминания о дедлайнах снизили уровень просрочек по постановке целей примерно на 35%. Также система самостоятельно рассчитывает процент достижения KPI на основе введенных фактических показателей», – сказала Полина Наумова, HR people partner Uplab.

«Важным преимуществом использования K-Team HRM, в отличие от работы с несколькими разрозненными сервисам, является ее архитектура. Все данные хранятся в одной системе, а работа с ними становится простой и прозрачной. В формате единого окна руководителям доступны все данные о каждом сотруднике – от результатов обучения и оценки 360, до выполнения KPI и вовлеченности в корпоративную жизнь. HR-подразделению не нужно рассылать уведомления вручную – система сама напомнит, когда и какое задание нужно выполнить. А сотрудники получают удобный инструмент для общения, совместной работы и доступа к корпоративным сервисам в один клик», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».