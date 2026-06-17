Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ИТ-компания KTS ускорила пересмотр зарплат в три раза благодаря разработке Paylab

ИТ-компания KTS разработала C&B-платформу Paylab для управления процессом пересмотра вознаграждений. Пилотный запуск позволил сократить цикл оценки зарплат сотрудников с трех недель до одной. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Проект реализовали совместно с C&B-специалистом Александром Виноградовым на фоне внутренних потребностей KTS. Ранее процесс пересмотра зарплат требовал ручного разделения общих баз данных на локальные Excel-файлы для руководителей подразделений. Этот формат приводил к нарушениям формул расчета, дублированию версий документов и создавал риски утечки конфиденциальной информации.

Новое решение минимизирует ручную обработку данных. HR-специалист загружает единую таблицу, после чего система автоматически формирует маршрут согласований и направляет руководителям ссылки на защищенный интерфейс. Платформа разворачивается на внутренних серверах компании, а доступ к финансовой информации разграничен: менеджеры получают данные исключительно по своим подразделениям.

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?
Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? Цифровизация

«Чтобы изменить логику согласования, добавить новые параметры оценки или поменять формулы расчета, достаточно компетенций HR-администратора. Платформа подстраивается под процессы компании, а не наоборот, и это позволяет экономить время и бюджет на ИТ-поддержку», — сказал основатель Paylab Александр Виноградов.

Пилотное внедрение системы в KTS сократило срок пересмотра зарплат с трех недель до одной. Платформа полностью автоматизировала работу с таблицами и закрыла риски утечки информации. В результате руководители перестали тратить время на проверку показателей и перенаправили его на обратную связь для сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

В России открыли способ создания сверхпрочных материалов для авиации и космической техники

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще