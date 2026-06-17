ИТ-компания KTS ускорила пересмотр зарплат в три раза благодаря разработке Paylab

ИТ-компания KTS разработала C&B-платформу Paylab для управления процессом пересмотра вознаграждений. Пилотный запуск позволил сократить цикл оценки зарплат сотрудников с трех недель до одной. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Проект реализовали совместно с C&B-специалистом Александром Виноградовым на фоне внутренних потребностей KTS. Ранее процесс пересмотра зарплат требовал ручного разделения общих баз данных на локальные Excel-файлы для руководителей подразделений. Этот формат приводил к нарушениям формул расчета, дублированию версий документов и создавал риски утечки конфиденциальной информации.

Новое решение минимизирует ручную обработку данных. HR-специалист загружает единую таблицу, после чего система автоматически формирует маршрут согласований и направляет руководителям ссылки на защищенный интерфейс. Платформа разворачивается на внутренних серверах компании, а доступ к финансовой информации разграничен: менеджеры получают данные исключительно по своим подразделениям.

«Чтобы изменить логику согласования, добавить новые параметры оценки или поменять формулы расчета, достаточно компетенций HR-администратора. Платформа подстраивается под процессы компании, а не наоборот, и это позволяет экономить время и бюджет на ИТ-поддержку», — сказал основатель Paylab Александр Виноградов.

Пилотное внедрение системы в KTS сократило срок пересмотра зарплат с трех недель до одной. Платформа полностью автоматизировала работу с таблицами и закрыла риски утечки информации. В результате руководители перестали тратить время на проверку показателей и перенаправили его на обратную связь для сотрудников.