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Desktop X 2.2: повестка «Мой день», уведомления в контуре компании и обновленный редактор писем

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») выпустила Desktop X 2.2.0 — новую версию кроссплатформенного настольного почтового клиента в рамках своей платформы цифрового рабочего места. Это следующий заметный анонс продукта после выхода поколения Desktop X 2.0: за полгода вышло несколько релизов, и версия 2.2.0 собирает накопленные изменения в один содержательный шаг. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Наиболее заметное новшество для пользователя — боковая панель «Мой день». В ней отображается оперативная повестка, ближайшие встречи и события на сегодня и на несколько дней вперёд, без переключения в отдельное календарное окно. По логике подачи повестки «одним взглядом» Desktop X идёт тем же путём, что и ведущие мировые настольные клиенты последнего поколения. Это снижает порог перехода для сотрудников и опирается на устоявшиеся индустриальные практики в части пользовательского опыта.

Переработан редактор писем, событий и подписей: акцент сделан на скорости и стабильности при работе с большими и длинными письмами со сложным форматированием, корректной вставке встроенных изображений и расширенном наборе инструментов для таблиц. Их можно создавать, форматировать и вставлять из буфера прямо в тело письма, не прибегая к внешним редакторам.

Клиент умеет получать мгновенные push-уведомления о новых письмах через сервис DXNS (Desktop X Notification Service), вышедший вместе с сервером WorksPad 7.0. Для пользователя это привычная по массовым приложениям мгновенность; для организации — иной подход к ней: оповещения доставляются изнутри инфраструктуры заказчика, без обращения к внешним облачным сервисам. Получать уведомления сразу, не открывая контур наружу, — тот компромисс между удобством и контролем, который обычно и оказывается осознанной потребностью корпоративного заказчика.

Отдельный фокус релиза — работа на больших объёмах: оптимизирована обработка ящиков с десятками тысяч писем, переработана синхронизация и обработка списка при быстрой прокрутке и работе на слабых компьютерах. Сюда же — масса мелких улучшений, ожидаемых пользователями: улучшенные сортировки, мультивыборы, сохранение в EML и многое другое, всего более двухсот улучшений и исправлений. Подсказки адресатов теперь выстраиваются по приоритету источника — от контактов из переписки до корпоративных адресных книг.

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Desktop X 2.2.0 работает на Astra Linux, других отечественных дистрибутивах Linux, на macOS и Windows и совместим с множеством российских почтовых серверов, включая прежде всего родственный RuPost, но и с Exchange, позволяя проводить плавную миграцию на российские почтовые решения с режимом сосуществования и без замены клиента у конечных пользователей. Архитектурно клиент остаётся частью клиент-серверной платформы: доступ к корпоративным ресурсам, включая почтовые, идёт через единый сервер доступа, скрывающий почтовые и календарные сервисы организации за защищённым контуром. Не нужно публиковать наружу IMAP, CalDAV или строить сложные VPN-конфигурации — и клиент, и сервис DXNS остаются в периметре заказчика. Это та же логика единой контролируемой точки входа, на которой строится и мобильное решение WorksPad.

«За последнее время большая часть запросов от корпоративных заказчиков касается не только длинного списка функций, но и явно приоритезируется скорость работы и стабильность клиента на ящиках в десятки тысяч писем — это реальная нагрузка крупных организаций, и именно она определяет, приживётся ли продукт. Поэтому в 2.2.0 мы одновременно развивали клиент функционально и занимались производительностью на очень больших ящиках и множеством мелких, но важных пользовательских сценариев», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

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