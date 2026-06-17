Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы

Компания «Ланит» внедрила решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«Ланит» — это многопрофильная ИT-компания, подразделения которой занимают ключевые позиции в системной интеграции, дистрибуции, консалтинге, разработке инженерных систем и ПО, ИT-аутсорсинге и обучении.

По мере усложнения ИT-инфраструктуры компания продолжила развивать собственную функцию кибербезопасности. В фокусе оказались задачи более глубокого анализа инцидентов и повышения управляемости процессов реагирования. Для этого потребовался инструмент, который позволил бы команде работать на уровне конечных устройств. Таким решением стал продукт Bi.Zone EDR.

Денис Бутов, руководитель отдела информационной безопасности «Ланит»: «Важно, что выбранное нами решение собирает телеметрию в режиме мониторинга и инвентаризации, создает собственную базу правил корреляции и ее расширения, а также дает возможность ручного и автоматического реагирования».

Виталий Моргунов, руководитель управления развития технологий по защите конечных точек, Bi.Zone: «У зрелых компаний по мере роста бизнеса меняется запрос к ИБ-функции: появляется необходимость углублять собственную экспертизу и лучше контролировать инфраструктуру. Bi.Zone EDR позволяет обеспечить гибкий подход к кибербезопасности, улучшая качество выявления угроз, а также управляемость процессов расследования и реагирования на инциденты. Наша задача — не просто обеспечить защиту, а стать полноценным партнером».

Решение Bi.Zone EDR дополнило в «Ланит» ранее подключенный сервис мониторинга Bi.Zone TDR.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще