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Аналитика Drivee: россияне все активнее пользуются курьерской доставкой

По данным аналитики российского сервиса для заказа такси и доставки Drivee за первые пять месяцев 2026 г., люди все чаще доверяют курьерам свои повседневные задачи. Доля таких заказов в приложении по стране выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г., а число тех, кто готов их выполнять, всего на 11%. Об этом CNews сообщили представители Drivee.

Самый заметный рост доли курьеров зафиксирован в Тольятти, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске. А вот спрос на доставку растет неравномерно, по данным сервиса, в Поволжье курьерские заказы растут почти вдвое быстрее, чем в среднем по стране, а в Санкт-Петербурге, напротив, вдвое медленнее.

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Топ городов по росту доли курьерских заказов (январь-май 2026 к январю-маю 2025, %)

Чаще всего пользователи отправляют цветы, готовую еду, документы и личные вещи: пакеты, сумки, ключи. Среди самых необычных отправлений были черепахи, улитки в контейнерах, микроскоп, зубной протез, восемь небольших телевизоров, шоколадные пельмени и живые раки.

Одним из заметных трендов стали сверхкороткие маршруты, курьеров заказывают даже на расстояния меньше 150 метров. Минимальный маршрут в Москве составил всего 110 метров, в Якутске — 116 метров. Абсолютный рекорд зафиксирован в Омске, курьер прошел 105 метров до клиента, забрав для последнего несколько шоколадок из ближайшего круглосуточного магазина. Такой спрос показывает, что доставка становится привычным способом быстро решить бытовую задачу и сэкономить время.

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Вместе со спросом меняется и портрет курьеров. Средний возраст исполнителя в Drivee составляет 34 года. Более половины исполнителей (51,8%) находятся в возрасте от 25 до 40 лет, еще 18% приходится на молодых людей от 18 до 25 лет. Такие данные говорят о том, что курьерская доставка привлекает не только молодежь, чаще всего студентов, но и более взрослых людей. Мужчины составляют 89,2% зарегистрированных в сервисе курьеров.

Настоящим феноменом, по итогам исследования Drivee, стал Якутск, где доля женщин-курьеров почти вдвое выше федеральных значений — 20,2%. При этом столица Республики Саха еще и самый «молодой» курьерский город, 23% доставок здесь совершают молодые люди до 25 лет. Кроме того, именно здесь проживает самый загруженный курьер России, за 2025 г. доставивший 2890 посылок адресатам, это около восьми доставок в день, если бы он выполнял заказы без выходных.

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