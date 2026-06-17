590 млн символов и 13 лет данных: исследование влияния ИИ на дипломные работы

За три года доля текста, имеющего машинные шаблоны, в выпускных квалификационных работах выросла в четыре раза. Исследование провела компания ReText.AI, проанализировав почти 13 тыс. дипломов за 13 лет. Об этом CNews сообщили представители ReText.AI.

Что показала проверка текста на ИИ

Главный вывод исследования — после 2022 г. ИИ-доля в выпускных работах начала заметно расти. По данным компании, ИИ-доля выросла с 9,9% в 2022 г. до 42,3% в 2025 г.; в 2025 г. самые высокие значения чаще встречались в заключении — около 56%; во введении ИИ-доля составила около 49%; в основной части показатель был ниже — около 41%; доля работ, где почти нет признаков ИИ, снизилась — в 2022 г. таких работ было около 70%, а в 2025 году — около 23%; при сохранении тренда в 2026 г. ИИ-доля может выйти на диапазон 50–60% по корпусу.

Эти цифры показывают общий сдвиг: нейросети стали полноправной частью процесса подготовки, редактуры и структурирования материалов.

«Нас удивил не сам интерес к цифрам, а то, как быстро поменялся разговор. Еще год назад спорили, можно ли вообще использовать ИИ в дипломе. Сейчас и вузы, и студенты, и преподаватели спрашивают другое: как это правильно зафиксировать и где провести границу. Мы изначально делали исследование не для того, чтобы кого-то "поймать", а чтобы у этой дискуссии появилась опора в данных — и, судя по реакции, такой опоры действительно не хватало», — сказала основательница ReText.AI Ольга Шкряба.

На чем базируется исследование

В исследовании использовались 12,9 тыс. выпускных квалификационных работ за период с 2013 по 2025 гг. После подготовки и фильтрации в анализ вошло 590 млн символов. Для каждой работы рассчитывалась ИИ-доля — доля текста, которую детектор ИИ классифицировал как похожую на машинную генерацию или LLM-переработку. Средняя ИИ-доля по всему корпусу составила 14,7%, но важнее не среднее значение, а изменение по годам.

Подготовка текстов к проверке

Перед анализом тексты очищались от фрагментов, которые могли исказить результат. В проверку не включались: титульные листы, аннотации, оглавления, списки литературы, приложения, благодарности, отчеты по практике, подписи к рисункам и таблицам, обрывки формул, служебные и слишком короткие фрагменты. Для анализа брались только абзацы длиной от 500 символов. Короткие фразы часто не дают ИИ-детектору достаточно контекста и могут давать менее устойчивую оценку. Также исключались работы, где после очистки оставалось меньше 10 подходящих абзацев или слишком маленький объем основной части.

Почему анализировали абзацы, а не весь документ

Одна выпускная работа может состоять из очень разных фрагментов. Введение может быть написано шаблонно, основная часть — в более индивидуальной манере, а заключение — снова в стандартном академическом стиле. Если проверять весь документ целиком, эти различия сглаживаются. Поэтому каждый абзац проверялся отдельно. Так можно увидеть не только общий показатель по работе, но и распределение: какие части текста чаще получают метку ИИ, а какие выглядят более естественно для детектора.

Как работал ИИ-детектор

Для исследования использовался LLM-детектор, обученный отличать человеческие тексты от фрагментов, похожих на генерацию языковых моделей. Детектору подавался отдельный абзац, а на выходе модель определяла, относится ли фрагмент к человеческому тексту или к ИИ-генерации. Если абзац классифицировался как машинный текст, дополнительно фиксировалась предполагаемая группа модели-генератора. Детектор оценивает не историю создания документа, а языковые признаки: структуру, повторяемость, предсказуемость формулировок, академическую шаблонность и другие стилистические паттерны. Поэтому результаты исследования использовались только для агрегированной аналитики: по годам, разделам и группам текстов.

Как считалась ИИ-доля

Доля текста, классифицированного как ИИ, считалась по символам, а не по количеству абзацев. Метод расчета предельно прозрачен: число знаков в фрагментах, которые детектор отнес к ИИ, делят на суммарный объем всех проанализированных абзацев. Например, если после очистки в работе осталось 100 тыс. символов содержательного текста, а 25 тыс. символов пришлись на абзацы, которые детектор отнес к машинному тексту, ИИ-доля такой работы составляла 25%. Такой подход делает оценку устойчивее: длинные содержательные абзацы сильнее влияют на итоговый показатель, чем короткие фрагменты.

Чем проверка на ИИ отличается от антиплагиата

Антиплагиат обычно ищет совпадения с уже опубликованными источниками: сайтами, статьями, рефератами, базами работ. ИИ-детектор решает другую задачу: он оценивает, насколько текст похож на машинную генерацию или переработку. Поэтому эти проверки нельзя заменять друг другом. Текст может быть оригинальным с точки зрения заимствований, но выглядеть ИИ-подобным для детектора. И наоборот: текст может быть написан человеком, но содержать совпадения с источниками. В исследовании анализировались именно признаки ИИ-генерации и LLM-переработки, а не заимствования.

Ограничения методологии

У исследования есть несколько важных ограничений. ИИ-детектор не дает абсолютной оценки, он работает с вероятностными признаками генерации текста. Академический стиль сам по себе может повышать вероятность срабатывания, особенно во введениях, заключениях и фрагментах с типовыми формулировками. Детектор может по-разному реагировать на тексты разных языков и на тексты, прошедшие через перевод или редактуру. ИИ-доля не показывает, какую именно роль играла нейросеть: генерация с нуля, редактура, перевод, перефразирование или помощь с отдельными формулировками. Именно поэтому главная ценность исследования — не в отдельных процентах, а в сравнении периодов и крупных трендов.

Главный вывод

Исследование показало: после выхода нейросетей в широкий доступ в академических текстах заметно выросла доля фрагментов, которые ИИ-детектор классифицирует как похожие на машинную генерацию или переработку.

При этом результаты проверки важно читать аккуратно. Они показывают не «историю создания» конкретного текста, а языковые признаки, которые становятся заметными на большом корпусе. Главный вывод не в том, что нейросети «заменили» авторов, а в том, что они стали частью академического письма. Поэтому дальше важнее не спорить о самом факте использования ИИ, а выстраивать понятные правила: где нейросети допустимы как инструмент редактуры, как фиксировать их использование и как отличать помощь с текстом от подмены самостоятельной работы.