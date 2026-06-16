VK Tech сделал Tracer доступнее для бизнеса

Платформа Tracer для мониторинга ошибок в приложениях появилась в магазине приложений VK Cloud от VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK.

Tracer относится к классу APM (Application Performance Monitoring) — решениям для поиска ошибок и анализа производительности приложений. Платформа является заменой для зарубежных аналогов. Переключение на Tracer доступно для любого языка программирования, например для перехода с Sentry достаточно просто заменить адрес в конфигурации проекта.

Tracer в VK Cloud работает по модели «всё как услуга» (XaaS – Everything as a Service): инфраструктуру и обслуживание берёт на себя облачный провайдер. Платформа собирает и в реальном времени анализирует ошибки, таким образом разработчик может мониторить число багов и их влияние на пользователей.

Решение Tracer поддерживает серверные языки Java, C/C++, Python, Go, C#, PHP, Node.js, Perl и Ruby, а также фронтенд на JS, мобильные платформы и ОС «Аврора». Платформа способна справляться с большим количеством ошибок при крупных сбоях, выдерживает масштабирование, API для интеграций и SLA-гарантии уровня сервиса.

«Российский рынок мониторинга ИТ-систем превысил 15 млрд руб. и растет в среднем на 24% в год по данным «Технологий доверия» за 2025 г. Команде не нужен ещё один трекер, который сообщает, что приложение упало. Нужно знать, что именно сломалось, кого задело и что чинить. Tracer восстанавливает картину сбоя и подсказывает причину, заменяя сразу несколько open source инструментов observability», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Ранее VK объявлял о том, что количество обнаруженных и обработанных сервисом Tracer ошибок за 2025 г. увеличилось с 200 млн до 6,8 млрд.