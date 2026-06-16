В 2ГИС появилась «Лента друзей» — новый раздел с событиями близких

2ГИС продолжает развивать геосоциальные функции: в сервисе появилась «Лента друзей». Она помогает видеть, где недавно побывали близкие: какие места посещали и как их оценили. Кроме друзей можно видеть и места от подписок: пользователь сам выбирает, рекомендации каких людей он хочет видеть в своей ленте. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Контент «Ленты друзей»

В ленте собраны отзывы, оценки, фото и видео двух категорий пользователей: родных и близких, которых добавили в «Друзья на карте» — чтобы видеть их на карте и взаимно делиться своим местоположением; подписок — авторов, отзывы которых интересны, но видеть их местоположение нет необходимости, так как лично пользователи не знакомы. Например, если автор оставляет детальные отзывы на рестораны, полезные советы для родителей с детьми или находит необычные места во время путешествий.

Таким образом, пользователи 2ГИС могут формировать персональную геосоциальную ленту, подписываясь на авторов, чьи интересы им близки. Лента друзей доступна в разделе «Друзья на карте».

Приватность «Ленты друзей»

В разделе «Друзья на карте», в настройках приватности, пользователи могут указать, кто будет видеть контент из мест, которые они посещают: все, никто, только друзья (которых взаимно добавили на карту и с которыми делятся своим местоположением) и подписчики. Гибкие настройки приватности помогают пользователям контролировать, кто видит их активность в геосоциальном пространстве.

Как работает «Лента друзей»

Когда автор добавляет контент в 2ГИС — загружает фото, ставит оценку, пишет отзыв — формируется событие, которое попадает в «Ленту друзей». В событии видны автор, место, дата, оценка, а также отзыв, фото или видео — в зависимости от того, какую информацию добавил пользователь. Из ленты можно перейти в карточку места или открыть профиль автора.

События в ленте друзей отображаются в хронологическом порядке: самые новые — наверху. Чтобы быстрее находить нужное, события можно фильтровать по рубрикам — например, «поесть», «развлечения», «спорт», «красота» и так далее.

«Когда выбираешь место, всегда приятно получить рекомендацию от друга. «Лента друзей» в 2ГИС собирает в одном месте рекомендации людей, чье мнение для тебя действительно значимо и интересно. Так можно быстро находить проверенные места — особенно в новом районе или в поездке. 2ГИС постепенно становится не только геосервисом, но и своеобразной соцсетью, где рекомендации друзей становятся частью маршрута», — сказал Семен Панин, руководитель продукта «Друзья на карте».

Места, где были друзья и подписки, можно посмотреть и на карте — так проще находить рекомендации рядом и сразу видеть отзывы близких. Для этого нужно перейти на карту из раздела «Лента друзей». Так можно посмотреть, какие места посещали друзья и подписки в других городах, например, чтобы сохранить идеи для путешествий.

Новая функция доступна в 2ГИС в России на iOS и Android.