В 2026 г. 56% россиян состоят в цифровых домовых сообществах

Аналитики «Домá» (входит в группу компаний «Сбер2B») провели опрос среди 2000 жителей многоквартирных домов по всей России и сравнили, как за год изменилось участие россиян в цифровых домовых сообществах, какие темы чаще всего обсуждаются в чатах и какие площадки жители выбирают для общения с соседями. Исследование показало, что в 2026 г. 56% респондентов состоят в домовых чатах или цифровых сообществах, тогда как в 2025 г. этот показатель составлял 51%. Об этом CNews сообщили представители «Домá».

Вместе с ростом охвата усилилась и вовлеченность. В 2026 г. 28% участников цифровых сообществ сообщили, что активно участвуют в их жизни, годом ранее так отвечали 25%. Самой обсуждаемой темой в 2026 г. оставались уборка и чистота на территории дома и в подъезде.

Данные основаны на двух этапах опроса, которые проходили с 1 марта по 15 июня 2025 г. и с 1 марта по 15 июня 2026 г.

Уровень вовлеченности в цифровые сообщества продолжил расти

В 2026 г. 56% респондентов сообщили, что состоят в домовых чатах или цифровых сообществах, в 2025 г. так ответили 51% жителей. Вместе с этим выросла и доля активных участников. В 2026 г. 28% респондентов из числа тех, кто состоит в цифровом сообществе, сообщили, что регулярно обсуждают вопросы дома, пишут в чатах и включаются в общие инициативы. Годом ранее этот показатель составлял 25%. Периодическое участие остается самой распространенной моделью поведения. В 2026 г. 45% жителей из этой группы сообщили, что читают сообщения, время от времени включаются в обсуждения и подключаются к отдельным вопросам. В 2025 г. так отвечали 48% респондентов. Доля тех, кто почти не участвует в жизни цифрового сообщества, сократилась с 27% до 23%.

Какие темы в домовых чатах обсуждались чаще всего

Наиболее частой темой для обсуждения в домовых чатах оставались уборка и чистота в подъездах и на территории дома, хотя за год ее доля снизилась с 53% до 48%. Почти на том же уровне держались разговоры о состоянии подъездов и лифтов, их упоминали 45% участников цифровых сообществ против 44% годом ранее. Заметнее всего выросло внимание к работе управляющей компании, здесь показатель поднялся с 39% до 44%. Вопросы безопасности и доступа в дом сохраняли примерно тот же вес, их отметили 27% респондентов против 26% годом ранее. Иначе сложилась динамика вокруг входной группы, дверей и домофона, а также вывоза мусора. Эти темы стали звучать реже, их доля сократилась с 48% до 35% и с 42% до 36% соответственно. Одновременно в чатах стали чаще подниматься повседневные соседские вопросы. Обсуждение шумных соседей возросло с 11% до 16%, доставки и курьеров с 9% до 14%. Чуть чаще жители затрагивали и выгул животных, 10% против 9% годом ранее, а также пользование местами общего пользования, 9% против 8%. *

«Изменения в цифровой среде показали, что жители довольно быстро адаптируются к новым условиям общения внутри дома. Меняются привычные каналы взаимодействия, но сама потребность обсуждать общие вопросы, координировать действия и поддерживать соседские связи сохраняется. Это говорит о том, что цифровое общение среди проживающих в домах стало привычной частью повседневной жизни», – сказал исполнительный директор «Домá» Дмитрий Чирков.

* Множественный выбор