Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения Техника Импортонезависимость
|

T2 и «Базис» развернули импортонезависимое телеком-облако

Т2, российский оператор мобильной связи, и «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, запустили телеком-облако отечественного производства. Теперь PCFR (функция правил политики тарификации) Т2 работает на базе отечественной платформы виртуализации Basis Dynamix. Об этом CNews сообщили представители T2.

Проект стартовал в середине 2025 г. Технические специалисты Т2 и «Базиса» интегрировали платформу Basis Dynamix с системами хранения данных и адаптировали гипервизор под кластерную архитектуру сетевых функций. Также команды оптимизировали ресурсоемкость решения: вместо стандартного развертывания выделенных модулей безопасности для каждого кластера, специалисты настроили единый узел защиты всего сайта. Это кратно снизило потребность Т2 в сетевом оборудовании.

После ухода с рынка иностранных вендоров рынок мобильных операторов лишился профильного инфраструктурного ПО. Т2 в течение нескольких лет проводила аудит рынка. При выборе решения оператор сделал ставку на производительность и отказоустойчивость ядра. Техническим фундаментом стала платформа Basis Dynamix. Гибкая архитектура решения позволила инженерам адаптировать процессы под требования телеком-инфраструктуры и напрямую интегрировать специфические механизмы управления трафиком, необходимые для стабильной работы мобильной сети.

В 2026 г. «Базис» завершит подготовку инфраструктуры еще в 10 вычислительных центрах Т2 – это позволит оператору масштабировать работу функции PCRF на все регионы присутствия. Созданная технологическая база даст возможность поэтапно перевести остальные сетевые компоненты на отечественное ПО в соответствии с требованиями регулятора.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Исторически мы решали инфраструктурные задачи покупкой комплексных узлов связи, но сегодня перешли к самостоятельному построению ИТ-ландшафта на базе независимых программных компонентов. Главным вызовом стала оптимизация нового программного стека: нам потребовалось достичь высоких показателей производительности сети при рациональном использовании аппаратных ресурсов. За несколько лет мы провели масштабную ревизию архитектурных стандартов и в ходе проекта совместно с вендором эффективно адаптировали платформу под нужды бизнеса. Успешный запуск в Санкт-Петербурге доказал надежность выбранного нами подхода».

Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса»: «До старта этого проекта на российском рынке отсутствовал практический опыт применения отечественных enterprise-платформ в качестве телеком-облака. Требования операторов связи в корне отличаются от запросов корпоративного бизнеса. Нам пришлось обеспечить полное резервирование всех без исключения компонентов и интегрировать специализированные механизмы аппаратного ускорения трафика. Совместно с инженерами Т2 мы фактически переизобрели архитектуру развертывания нашей платформы, найдя баланс между строгими требованиями ИБ и необходимостью экономии аппаратных ресурсов под узлы управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы

VK закупает мощные макбуки для разработки мессенджера Max и «VK Видео»

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Власти ввели балльную систему для признания российским оборудования по производству чипов

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще