Россияне в июне посетили Санкт-Петербург, Сочи и Казань

В длинные праздничные выходные в июне пользователи каршеринга съездили в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Таким оказался топ-3 самых популярных ответов на вопрос, где пользователи россияне провести праздники. В пятерку самых популярных ответов также вошли Нижний Новгород и Московская область, а в десятку попали Тула, Ярославль, Карелия, Анапа и Алтай. Часто пользователи в качестве средства передвижения продолжают выбирать автомобили каршеринга, особенно, если речь идет о поездках не на значительные расстояния, а до соседнего города или в область. Количество таких поездок длительностью от 1 дня выросло на 15% – это выше, чем спрос, который наблюдался в период майских праздников.



BelkaCar продолжает улучшать пользовательский опыт от таких мини-путешествий, собирая обратную связь, обрабатывая ее и предлагая пользователям максимально комфортный и выгодный сервис. Уже в этом сезоне появятся новые возможности, которые значительно упросят поездки на длинные расстояния всей семьей.



