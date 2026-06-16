Разделы

Веб-сервисы
|

Россияне в июне посетили Санкт-Петербург, Сочи и Казань

В длинные праздничные выходные в июне пользователи каршеринга съездили в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Таким оказался топ-3 самых популярных ответов на вопрос, где пользователи россияне провести праздники. В пятерку самых популярных ответов также вошли Нижний Новгород и Московская область, а в десятку попали Тула, Ярославль, Карелия, Анапа и Алтай. Часто пользователи в качестве средства передвижения продолжают выбирать автомобили каршеринга, особенно, если речь идет о поездках не на значительные расстояния, а до соседнего города или в область. Количество таких поездок длительностью от 1 дня выросло на 15% – это выше, чем спрос, который наблюдался в период майских праздников.

BelkaCar продолжает улучшать пользовательский опыт от таких мини-путешествий, собирая обратную связь, обрабатывая ее и предлагая пользователям максимально комфортный и выгодный сервис. Уже в этом сезоне появятся новые возможности, которые значительно упросят поездки на длинные расстояния всей семьей.


Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»

Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Облачные базы данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре: что важно при выборе провайдера

Старейший российский навигатор насильно превращают социальную сеть. Пользователей никто не спросил

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще