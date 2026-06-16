Разделы

ПО Софт
|

Обзорный дашборд техжурнала в Metrika42 помогает ускорить диагностику проблем «1С»

Команда Metrika42 представила новый обзорный дашборд техжурнала для облачной системы мониторинга «». Обновление помогает ИТ-специалистам, администраторам «1С», инженерам поддержки и экспертам по производительности быстрее переходить от жалобы пользователя или алерта к пониманию причины проблемы и действиям по устранению. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Раньше при замедлениях, ошибках или сбоях в «1С» специалистам часто приходилось вручную проверять несколько отдельных графиков по техжурналу «1С», сопоставлять события, искать проблемную базу и определять, насколько ситуация критична. Новый обзорный дашборд становится стартовым экраном диагностики: он агрегирует события техжурнала в понятную сводку активных проблем, показывает их критичность, влияние на пользователей и направление для дальнейшего разбора.

Metrika42 изначально развивается как облачная система мониторинга «1С» с акцентом на поиск проблем производительности: решение собирает метрики серверов, приложения «1С», СУБД и логи работы системы «1С», а в личном кабинете доступны дашборды по APDEX, инфраструктуре, состоянию сервера «1С», СУБД, запросам «1С», блокировкам, ошибкам, инцидентам и другим зонам контроля. Новый дашборд расширяет этот подход и делает анализ техжурнала более прикладным: не просто отображает данные, а помогает принять решение, с чего начать расследование.

Обзорный дашборд показывает сводную картину по активным критичным проблемам за последние 24 часа по базе клиента. В верхнем уровне представления пользователь видит общий статус техжурнала — OK, Warning или Critical, количество активных проблем, критичные события, затронутые базы «1С», пользователей или сеансы, самую проблемную базу, основную категорию проблемы и время последней записи техжурнала. Это позволяет быстро понять не только сам факт сбоя или деградации, но и его масштаб: проблема единичная, массовая, связана с конкретной базой, пользователями, блокировками, ошибками, длительными запросами, памятью или инфраструктурными ожиданиями.

Технически дашборд использует данные техжурнала «1С» и группирует события по ключевым признакам. В составе диагностических представлений учитываются длительные ожидания на блокировках TLOCK, взаимоблокировки TDEADLOCK, события SQL-запросов DBMSSQL и DBPOSTGRS, серверные вызовы CALL, ошибки EXCP и QERR, а также кластерные события CLSTR. В текущей логике дашборда используются короткие и суточные окна анализа: последние 30 минут помогают увидеть актуальное состояние «здесь и сейчас», а данные за сутки без последних 30 минут дают базу для сравнения и понимания, является ли всплеск аномальным.

Для анализа производительности дашборд показывает среднюю и максимальную длительность запросов, длительность серверных вызовов, объем прочитанных и измененных строк, объем операций чтения и записи на диск, суммарное потребление RAM по серверным вызовам, а также долю работы CPU внутри вызова. Последний показатель помогает отличать ситуации, когда вызовы действительно упираются в процессор, от сценариев, где основная задержка связана с ожиданием базы данных, блокировками «», дисковыми операциями, сетью или внешними компонентами.

Отдельный блок предназначен для диагностики блокировок и взаимоблокировок. Дашборд показывает количество длительных TLOCK за последние 30 минут и за сутки, топ таблиц по длительным ожиданиям, а также пары таблиц, которые встречаются в событиях TDEADLOCK. Это помогает быстрее отделять пользовательские жалобы на «медленную «1С»» от конкретных причин: например, массовых ожиданий на блокировках, конфликтов при работе с определенными объектами или проблемных сценариев в базе.

Еще один важный слой — анализ ошибок. Metrika42 показывает количество ошибок за последние 30 минут и за сутки, распределяет ошибки по категориям и выделяет пользователей с наибольшим числом ошибок. Для инженеров поддержки это сокращает путь от сообщения «у пользователей не работает операция» к конкретной категории ошибки и затронутым пользователям. Для руководителя ИТ это дает более прозрачную оценку влияния инцидента на бизнес-процессы.

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения Цифровизация

Главная ценность — сокращение пути принятий решений (оповещение о проблеме - поиск причины - приоритизация - действие). Если раньше специалисту нужно было открывать несколько дашбордов и самостоятельно искать аномалии в разных графиках, теперь обзорный дашборд помогает сразу ответить на ключевые вопросы: есть ли проблема, насколько она критична, в какой базе «1С» она возникла, какого она типа, кого затронула, появилась ли она недавно и продолжается ли сейчас.

Такой подход особенно полезен в ситуациях, когда у ИТ-команды есть ограниченное время на первичную диагностику. Например, при жалобах пользователей на зависания, росте времени выполнения операций, всплеске ошибок или подозрении на деградацию производительности администратор может начать не с ручного просмотра всех графиков, а с общей сводки активных проблем. После этого он переходит в нужную детализацию: к разбору техжурнала, длительным серверным вызовам, потреблению оперативной памяти, SQL-запросам, блокировкам или ошибкам.

Для технических специалистов это означает меньше ручного анализа и больше фокуса на устранении причин. Для CIO и ИТ-директоров — более управляемый процесс реагирования на инциденты в «1С»: команда быстрее понимает приоритеты, видит затронутые базы и пользователей, может аргументированно объяснить влияние проблемы и быстрее принять решение о следующих действиях.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

«Мы хотим, чтобы Metrika42 помогала не просто наблюдать за «1С», а принимать решения в моменте. Обзорный дашборд техжурнала создан как первый экран диагностики: он показывает, есть ли активная проблема, где она возникла, насколько она критична и куда специалисту перейти для детального анализа. Для клиентов это означает меньше времени на поиск причины, меньше неопределенности при инцидентах и более прозрачный контроль над производительностью критичных «1С-систем», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Новый обзорный дашборд техжурнала «1С» уже доступен пользователям Metrika42 Cloud и On-prem. Команда Metrika42 продолжит развивать продукт в сторону более быстрой диагностики, автоматической приоритизации проблем и удобной навигации от общего состояния системы к конкретной причине деградации производительности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще