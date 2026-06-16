Обзорный дашборд техжурнала в Metrika42 помогает ускорить диагностику проблем «1С»

Команда Metrika42 представила новый обзорный дашборд техжурнала для облачной системы мониторинга «1С». Обновление помогает ИТ-специалистам, администраторам «1С», инженерам поддержки и экспертам по производительности быстрее переходить от жалобы пользователя или алерта к пониманию причины проблемы и действиям по устранению. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Раньше при замедлениях, ошибках или сбоях в «1С» специалистам часто приходилось вручную проверять несколько отдельных графиков по техжурналу «1С», сопоставлять события, искать проблемную базу и определять, насколько ситуация критична. Новый обзорный дашборд становится стартовым экраном диагностики: он агрегирует события техжурнала в понятную сводку активных проблем, показывает их критичность, влияние на пользователей и направление для дальнейшего разбора.

Metrika42 изначально развивается как облачная система мониторинга «1С» с акцентом на поиск проблем производительности: решение собирает метрики серверов, приложения «1С», СУБД и логи работы системы «1С», а в личном кабинете доступны дашборды по APDEX, инфраструктуре, состоянию сервера «1С», СУБД, запросам «1С», блокировкам, ошибкам, инцидентам и другим зонам контроля. Новый дашборд расширяет этот подход и делает анализ техжурнала более прикладным: не просто отображает данные, а помогает принять решение, с чего начать расследование.

Обзорный дашборд показывает сводную картину по активным критичным проблемам за последние 24 часа по базе клиента. В верхнем уровне представления пользователь видит общий статус техжурнала — OK, Warning или Critical, количество активных проблем, критичные события, затронутые базы «1С», пользователей или сеансы, самую проблемную базу, основную категорию проблемы и время последней записи техжурнала. Это позволяет быстро понять не только сам факт сбоя или деградации, но и его масштаб: проблема единичная, массовая, связана с конкретной базой, пользователями, блокировками, ошибками, длительными запросами, памятью или инфраструктурными ожиданиями.

Технически дашборд использует данные техжурнала «1С» и группирует события по ключевым признакам. В составе диагностических представлений учитываются длительные ожидания на блокировках TLOCK, взаимоблокировки TDEADLOCK, события SQL-запросов DBMSSQL и DBPOSTGRS, серверные вызовы CALL, ошибки EXCP и QERR, а также кластерные события CLSTR. В текущей логике дашборда используются короткие и суточные окна анализа: последние 30 минут помогают увидеть актуальное состояние «здесь и сейчас», а данные за сутки без последних 30 минут дают базу для сравнения и понимания, является ли всплеск аномальным.

Для анализа производительности дашборд показывает среднюю и максимальную длительность запросов, длительность серверных вызовов, объем прочитанных и измененных строк, объем операций чтения и записи на диск, суммарное потребление RAM по серверным вызовам, а также долю работы CPU внутри вызова. Последний показатель помогает отличать ситуации, когда вызовы действительно упираются в процессор, от сценариев, где основная задержка связана с ожиданием базы данных, блокировками «1С», дисковыми операциями, сетью или внешними компонентами.

Отдельный блок предназначен для диагностики блокировок и взаимоблокировок. Дашборд показывает количество длительных TLOCK за последние 30 минут и за сутки, топ таблиц по длительным ожиданиям, а также пары таблиц, которые встречаются в событиях TDEADLOCK. Это помогает быстрее отделять пользовательские жалобы на «медленную «1С»» от конкретных причин: например, массовых ожиданий на блокировках, конфликтов при работе с определенными объектами или проблемных сценариев в базе.

Еще один важный слой — анализ ошибок. Metrika42 показывает количество ошибок за последние 30 минут и за сутки, распределяет ошибки по категориям и выделяет пользователей с наибольшим числом ошибок. Для инженеров поддержки это сокращает путь от сообщения «у пользователей не работает операция» к конкретной категории ошибки и затронутым пользователям. Для руководителя ИТ это дает более прозрачную оценку влияния инцидента на бизнес-процессы.

Главная ценность — сокращение пути принятий решений (оповещение о проблеме - поиск причины - приоритизация - действие). Если раньше специалисту нужно было открывать несколько дашбордов и самостоятельно искать аномалии в разных графиках, теперь обзорный дашборд помогает сразу ответить на ключевые вопросы: есть ли проблема, насколько она критична, в какой базе «1С» она возникла, какого она типа, кого затронула, появилась ли она недавно и продолжается ли сейчас.

Такой подход особенно полезен в ситуациях, когда у ИТ-команды есть ограниченное время на первичную диагностику. Например, при жалобах пользователей на зависания, росте времени выполнения операций, всплеске ошибок или подозрении на деградацию производительности администратор может начать не с ручного просмотра всех графиков, а с общей сводки активных проблем. После этого он переходит в нужную детализацию: к разбору техжурнала, длительным серверным вызовам, потреблению оперативной памяти, SQL-запросам, блокировкам или ошибкам.

Для технических специалистов это означает меньше ручного анализа и больше фокуса на устранении причин. Для CIO и ИТ-директоров — более управляемый процесс реагирования на инциденты в «1С»: команда быстрее понимает приоритеты, видит затронутые базы и пользователей, может аргументированно объяснить влияние проблемы и быстрее принять решение о следующих действиях.

«Мы хотим, чтобы Metrika42 помогала не просто наблюдать за «1С», а принимать решения в моменте. Обзорный дашборд техжурнала создан как первый экран диагностики: он показывает, есть ли активная проблема, где она возникла, насколько она критична и куда специалисту перейти для детального анализа. Для клиентов это означает меньше времени на поиск причины, меньше неопределенности при инцидентах и более прозрачный контроль над производительностью критичных «1С-систем», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Новый обзорный дашборд техжурнала «1С» уже доступен пользователям Metrika42 Cloud и On-prem. Команда Metrika42 продолжит развивать продукт в сторону более быстрой диагностики, автоматической приоритизации проблем и удобной навигации от общего состояния системы к конкретной причине деградации производительности.