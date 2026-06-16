На электросудах расскажут об искусственном интеллекте

ГКУ «Организатор перевозок» (Департамент транспорта Москвы) и MWS AI (входит в МТС Web Services) вместе с Центром непрерывного образования факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ запускают лектории и интенсивы по генеративному ИИ на речных электросудах.

«Продолжаем развивать круглогодичный речной электротранспорт. Совсем недавно открыли четвертый регулярный маршрут «Лужники – Киевский». Он соединил три района столицы: Хамовники, Раменки и Дорогомилово, а также улучшил транспортную доступность для более чем 30 тыс. жителей города. Сегодня электросуда – это не только комфортные поездки, но и место для познавательного досуга горожан. С начала работы бесплатного просветительского проекта на речных электросудах мероприятия посетили более 4,1 тыс. человек. Теперь вместе с партнерами запускаем цикл лекций об искусственном интеллекте. Москвичи и гости столицы смогут узнать больше про самые современные технологии», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тематические рейсы проходят каждый день и рассчитаны на людей всех возрастов. Среди партнеров Организатора перевозок — Департамент культуры и столичные музеи, Комитет молодежной политики Москвы, Русское географическое общество и многие другие. Мероприятия бесплатные. Проход на судно оплачивается отдельно, согласно тарифам.

Лекторий и интенсивы по генеративному ИИ помогут понять, как работает искусственный интеллект, узнать, какие профессии существуют в ИИ, и как в них прийти. Участников ждет минимум теории и максимум практики. На интенсивах и лекциях пассажиры научатся создавать визуальный контент с помощью нейросетей. Узнают, сколько токенов стоит сгенерировать видео, почему ИИ-ролики становятся вирусными, и сами сгенерируют видео на разных платформах. Участники на практике поймут, как сформулировать задачу так, чтобы нейросеть написала рабочий скрипт, разберутся, как ИИ пишет, редактирует, переводит тексты и в чем проблемы таких текстов.

Обо всем этом участникам будут рассказывать специалисты компаний-партнеров, специалисты по ИИ-контенту, приглашенные эксперты из числа лидеров ИT-отрасли, финансового сектора, промышленности, ритейла, а также известные блогеры-практики.

Первая тематическая встреча пройдет 16 июня 2026 г. в 11:30 на электросудне второго регулярного речного маршрута «ЗИЛ — Печатники». Тема первой встречи: «Как компании используют ИИ для развития». Ведущий разработчик MWS AI и доцент ВШПИ МФТИ Иван Копылов вместе с блогером Николаем Кукуйцевым расскажут, как ИИ меняет контент для бизнеса, приведут реальные кейсы использования нейросетей для создания текстов, изображений, видео и маркетинговых материалов, а также сравнят затраты времени и денег с ИИ и без него. Участники вместе с лекторами разработают бизнес-идею и создадут контент с помощью ИИ в реальном времени. Также обсудят ограничения ИИ, вопросы авторских прав и перспективные профессии будущего.

«Путь от идеи до работающего ИИ-агента сократился с месяцев до нескольких часов. Это меняет логику обучения: можно и нужно погружать в практику сразу, без длинных вводных курсов. Департамент транспорта Москвы – один из наиболее технологически продвинутых в мире, и формат лекций на борту электросудов это подтверждает: сегодня это, пожалуй, самая нестандартная образовательная площадка в стране. Короткий интенсив, живая среда, никакой академической дистанции. Мы хотим, чтобы школьники сошли на берег не зрителями технологической революции, а ее участниками», – отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

«Мы высоко ценим инициативу по созданию образовательной среды в необычном формате. Для Центра непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ это возможность сделать сложные темы доступными. В эпоху, когда генеративные нейросети меняют жизнь человека, грамотное владение ими становится необходимостью. На наших лекториях и интенсивах жители Москвы не просто услышат о технологиях, а под руководством ведущих экспертов в сфере ИИ научатся применять их для решения повседневных и рабочих задач», – сказала директор центра Центр непрерывного образования Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Любовь Шаброва.