МТС завершила полное обновление сети LTE в крупных городах Забайкалья

МТС завершила комплексное обновление сети в Чите и Борзе. В результате проведенных работ скорость передачи данных в LTE-сети в крупных городах Забайкалья выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи в городах Забайкальского края прошло в рамках комплексного проекта – перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Обновление затронуло все базовые станции, расположенные в черте городских агломераций Читы и Борзи, и позволило увеличить скоростные параметры и емкость сети. Теперь жители могут с большим удобством пользоваться привычными сервисами и приложениями, загружать «тяжелый» контент даже в часы пиковых нагрузок.

Модернизация сети также увеличила доступ жителей к технологии голосовой связи VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE), позволяющей мгновенно устанавливать соединение и общаться с высоким уровнем четкости звука, не прерывая интернет-сессию. Технология активируется в настройках смартфона и не требует дополнительных расходов.

«Специалисты МТС завершили важный этап работ по совершенствованию сетей связи в крупных городских агломерациях Забайкалья. Сеть четвертого поколения обеспечивает доступ для большего количества людей и обеспечивает более скоростной мобильный интернет. Мы видим, как ежегодно в регионе растет интернет-трафик в сети LTE. Также за последний год значительно вырос и голосовой трафик, благодаря технологии звонков VoLTE. Поэтому мы обновили телеком-инфраструктуру в регионе, благодаря этому горожане и местный бизнес получили новое качество связи», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.