Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области

МТС провела работы по улучшению качества связи мобильной связи Новосибирской области. Специалисты обновили телеком-оборудование в Каргате. После проведенных работ в отдельных локациях наблюдается увеличение емкости сети и скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании улучшили качество связи на улицах Матросова, Коммунистической и Советской.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Каргат — самый маленький населенный пункт со статусом «город» в Новосибирской области. Здесь проживает около 8 тысяч человек. Каргат был основан в 18 веке. По одной из версий здесь податное население укрывалось от уплаты податей, отсюда появилось название реки, в честь которой город получил свое имя: «Коргат» — с тюркского «заставить защищать». По другой, более популярной версии, это же слово обозначает «черную ягоду», то есть смородину. В поймах реки издревле произрастает большое количество смородины. Ягода даже отражена на официальном гербе города.

«Сегодня хорошая мобильная связь и быстрый интернет — необходимые атрибуты цифрового комфорта. Мы планомерно улучшаем связь по всей Новосибирской области, в том числе небольших населенных пунктах. С помощью Big Data мы определяем локации с повышенной нагрузкой на сеть. Благодаря этому наши специалисты прокачивают связь в тех местах, где это особенно необходимо», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Ничего не помогает. Бизнес замучил россиян спам-звонками – за год их побеспокоили больше миллиарда раз

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами

Облачные базы данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре: что важно при выборе провайдера

Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще