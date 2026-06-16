МТС удвоила масштабы сети Wi-Fi в центре Москвы

МТС расширила к началу летнего сезона общедоступную бесплатную сеть Wi-Fi-доступа в интернет в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. Сеть из порядка 600 точек скоростного доступа MTS_WiFi_Free работает в салонах МТС и охватывает самые оживленные места столицы: проспекты, площади, набережные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В мае 2026 г. в центре Москвы число точек доступа к Wi-Fi от МТС достигло 600, за месяц увеличившись вдвое. Для развертывания масштабной сети Wi-Fi технические специалисты компании использовали собственную инфраструктуру: для надежного покрытия на улицах – опоры и столбы, а для обеспечения высоких скоростей доступа – транспортную оптоволоконную сеть.

Сеть доступна абонентам любых сотовых операторов. Для входа в нее достаточно авторизоваться с помощью МТС ID – единого аккаунта для использования сервисов МТС по номеру телефона. С момента авторизации мобильное устройство будет автоматически подключаться к интернету во всех точках доступа MTS_WiFi_Free в течение месяца, затем потребуется повторная авторизация.

«Мы рады тому, что смогли предоставить гостям и жителям столицы дополнительную возможность оставаться на связи в различных ситуациях, в том числе, в целях экономии трафика мобильного интернета», – сказал директор по конвергентным продуктам и маркетингу МТС в Московском регионе Павел Плясенко.