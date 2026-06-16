Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС к летнему сезону прокачала сеть в «Ельниковской роще»

МТС запустила новые базовые станции на главных улицах Новочебоксарска в Чувашской Республике. Новое покрытие LTE-сети охватило памятник природы республиканского значения — «Ельниковскую рощу». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование LTE на улицах Винокурова и Советская. Вблизи улицы Советская находится самое посещаемое место горожан — парк культуры и отдыха «Ельниковская роща». Проведенные работы улучшили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета для горожан и гостей города на 30%.

«Ельниковская роща» — единственный лесной массив в пределах города, известный своей дубравой. Отдельные экземпляры дубов достигают 300-летнего возраста. В летний сезон число посетителей парка кратно увеличивается, там можно провести время на аттракционах, погулять по аллея деревянных скульптур, заглянуть в зоопарк. Теперь с улучшенной связью МТС отдыхающие смогут еще быстрее выходить в интернет, делиться впечатлениями в социальных сетях и загружать фото и видео.

Новое качество связи МТС также охватывает жилые кварталы, новостройки, крупный спортивный комплекс, музей краеведения и истории города, рынок, образовательные учреждения, торговые и медицинские центры. Усиление сети здесь позволит абонентам комфортно пользоваться интернет-сервисами, общаться в мессенджерах, работать и учиться, а автомобилисты смогут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами даже в часы пик.

«МТС продолжает совершенствовать телеком-инфраструктуру в Чувашии. Летом жители региона чаще выбираются на природу, особенно горожане, чтобы развеяться и приятно провести время. Так как в сезон отпусков мы наблюдаем увеличение трафика в местах массового пребывания людей, мы решили прокачать связь в самом популярном парке новочебоксарцев — в «Ельниковской роще», чтобы жители города чувствовали себя комфортно вдали от городского шума. Также недавно МТС улучшила связь в детских оздоровительных лагерях и государственном природном заказнике «Шомиковская колония серых цапель» в Моргаушком округе», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы

Ничего не помогает. Бизнес замучил россиян спам-звонками – за год их побеспокоили больше миллиарда раз

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами

Облачные базы данных в корпоративной ИТ-инфраструктуре: что важно при выборе провайдера

Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще