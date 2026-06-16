«МегаФон» подключил к сети еще 18 малых сел Новосибирской области

Мобильный интернет и голосовую связь «МегаФона» впервые получили еще 18 малочисленных сел Новосибирской области. Инженеры оператора провели работу на территории населенных пунктов, которые были включены в федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», действующий в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты компании настроили оборудование таким образом, чтобы обеспечить в селах оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие и стабильный уровень сигнала. Это открыло жителям доступ к современным цифровым сервисам. При этом пользователи могут оперативно обратиться за помощью, вызвать экстренные службы или получить онлайн-консультацию врача.

Связь «МегаФона» стала доступна в Дунаевке, ауле Тандов и селе Тропино, в поселках Молот и Семеновский, в деревнях Андреевка Куйбышевского района и Киряково, в Загоре и Прямском, в Кузнецовке Мошковского района, Евгеньевке и Комбар, в селах Успенка, Усть-Алеус, Романово, Ясная Поляна и Покровка Чистоозерного района. Чуть раньше связь оператора пришла в Никольский Тогучинского района. Все села относятся к категории малочисленных, в них проживают от 100 до 500 человек.

«Мы обеспечиваем сигнал в небольших поселениях области как за счет строительства собственной инфраструктуры, так и в результате совместной работы с другими операторами связи. Благодаря такому сотрудничеству в мае этого года наша сеть стала доступна еще для 2,7 тыс. жителей. Работа в районах ведется системно и непрерывно, напомню, что в 2025 г. мы уже подключили к собственной сети 56 небольших поселений — участников федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

«Новосибирская область закрепила за собой статус одного из цифровых лидеров среди российских регионов, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с операторами связи. Именно эта синергия позволяет области успешно обеспечивать стабильным интернетом отдаленные деревни, укреплять кибербезопасность и переводить госуслуги на современные и удобные для граждан платформы», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.