MAR Consult: Запрет провалился – только 10% откажутся от VPN

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про использование VPN-сервисов в России в условиях усиления государственного контроля. Более половины опрошенных (52%) являются активными пользователями VPN: 27% пользуются регулярно, а 25% – время от времени. Еще 11% сами не пользуются, но отмечают, что VPN используют их близкие. Таким образом, VPN в той или иной форме присутствует в жизни более 63% респондентов. Перестали пользоваться 8% опрошенных, а 15% заявили, что никогда не использовали VPN и не планируют. 14% затруднились ответить. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Основной причиной использования VPN является доступ к заблокированным сайтам и сервисам – эту цель указали 61% пользователей. На втором месте – доступ к зарубежным ценам и сервисам (19%) и обход географических ограничений на стриминговый контент (19%). Защита конфиденциальности (14%), безопасность при использовании публичного Wi-Fi (13%) и подключение к корпоративной сети (12%) занимают менее значимые позиции.

В целях использования наблюдаются заметные различия: мужчины значительно чаще используют VPN для доступа к зарубежным ценам (27% против 12%), обхода географических ограничений (23% против 15%) и безопасности в публичных сетях (17% против 9%).

30% респондентов отметили, что пользоваться VPN стало значительно сложнее после введения новых ограничений. Еще 21% столкнулись с трудностями, но нашли обходные пути, и 21% испытывают лишь небольшие неудобства. Только 16% заявили, что ограничения никак не повлияли на их использование VPN.

Среди конкретных трудностей лидируют: нестабильная работа сервиса и частые обрывы (38%), необходимость искать и устанавливать новый сервис (33%) и падение скорости соединения (29%). 9% респондентов указали на рост стоимости подписки, и еще 6% отметили, что теперь невозможно оплатить подписку привычным способом. 9% сообщили, что VPN-сервис исчез из AppStore или GooglePlay. При этом 22% не столкнулись с какими-либо проблемами.

Среди основных целей, которые, по мнению опрошенных, преследует государство, усиливая контроль над VPN: контроль над информационным пространством (40%), стимулирование перехода на отечественные сервисы (30%), ограничение доступа к нежелательным внешним ресурсам (28%), обеспечение информационной безопасности страны (22%), защита граждан от противоправного контента (17%), выполнение требований законодательства (12%). Четверть респондентов затруднилась ответить (26%).

В целом общество скорее не одобряет ограничения VPN: 43% в той или иной степени не одобряют блокировки VPN. В разной степени одобряют лишь 14%. Нейтральную позицию занимают 27%.

Среди негативных последствий ужесточения контроля респонденты чаще всего называют рост недоверия граждан к государству (50%), появление менее безопасных способов обхода блокировок (43%), замедление развития ИТ-сферы (39%) и сложности для бизнеса (39%), ограничение доступа к легальной информации и мировым знаниям (38%), угрозу конфиденциальности личных данных (27%). И 16% не видят никаких угроз.

Большинство респондентов считают, что ограничения не приведут к полному прекращению использования VPN: 54% полагают, что пользователи найдут способы обхода. Лишь 18% считают, что VPN будут полностью или почти полностью заблокированы.

Треть респондентов (31%) планируют продолжать пользоваться свои VPN-сервисом, пока он работает. 15% перейдут на другой сервис, 14% начнут использовать бесплатные VPN (при невозможности оплатить). Только 10% откажутся от VPN и 8% перейдут на отечественные сервисы и ресурсы. 22% пока не решили, что будут делать дальше.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Блокировки VPN-сервисов демонстрируют парадокс: они практически не влияют на доступ к нелегальному контенту, поскольку пользователи находят новые обходные пути. Однако эти меры создают критические барьеры для легального использования прогрессивных инструментов и технологических решений. В результате страдает не только бизнес, но и научное сообщество, а также образовательные инициативы. Искусственное ограничение доступа к современным технологиям неизбежно замедляет темпы цифровой трансформации и может негативно сказаться на общем технологическом прогрессе страны».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18–65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2026 г.



