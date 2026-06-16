Линейка высокопроизводительных серверов для ИИ «Росэла» получила статус отечественной продукции

Высокопроизводительные серверы для задач искусственного интеллекта холдинга «Росэл» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Оборудование предназначено для построения ИТ-инфраструктуры предприятий, госучреждений, центров обработки данных и высоконагруженных вычислительных комплексов, также может применяться в системах компьютерного зрения. Разработки холдинга позволят импортозаместить зарубежные аналоги на промышленных предприятиях и в дата-центрах. Об этом CNews сообщили представители «Росэла».

Серверы компании «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (НИЦЭВТ, входит в «Росэл») обеспечивают быструю передачу данных, одновременное выполнение множества операций и круглосуточную бесперебойную работу в условиях дата-центров с высокой температурой и плотной компоновкой. Такие характеристики оборудования критически важны для задач искусственного интеллекта и эффективного обучения нейросетей. Устройство может работать как в корпоративных контурах, так и в составе специализированных вычислительных комплексов.

Важная особенность представленных серверов – полная локализация производства в России, высокий уровень защищенности, совместимость с российским программным обеспечением. Оборудование может заместить импортные аналоги и будет востребовано как государственными, так и коммерческими организациями, ориентированными на использование отечественных разработок с целью развития независимого ИИ.

«Включение наших серверов в реестр Минпромторга России подтверждает соответствие оборудования требованиям к отечественной радиоэлектронной продукции. Это открывает дополнительные возможности для их использования в проектах госсектора, программах технологического импортозамещения. Мы готовы адаптировать решение под конкретные задачи и текущие возможности заказчиков с последующей модернизацией и обновлением до последней усовершенствованной версии. Уверен, что наше оборудование внесет существенный вклад в укрепление технологической независимости страны», — сказал Руслан Дзейтов, генеральный директор АО «НИЦЭВТ».

НИЦЭВТ располагает собственным производственным комплексом полного цикла, выпускает серверы, суперкомпьютерные и сетевые решения, а также электронную аппаратуру и печатные платы.