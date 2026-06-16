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К старту летнего сезона МТС запустила для кировчан бесплатный интернет и звонки в роуминге

МТС объявляет о запуске бесплатного роуминга для кировчан в наиболее популярных у российских туристов странах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Кировской области получили возможность активировать бесплатный пакет: каждые 30 дней — 700 МБ интернета, безлимитные звонки в России на номера МТС, а также бесплатный доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям. Кроме того, доступны расширенные платные режимы с увеличенным объемом интернета и минут для звонков.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Роуминг-режимы действуют в 31 направлении: Абхазии, Казахстане, Китае, на Кипре, Кубе, в Турции, Грузии, Болгарии, Таиланде, Египте, Армении, Израиле, Латвии, Литве, Финляндии, Германии, Гонконге, ОАЭ, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Польше, во Франции, на Багамских островах, в Андорре, Швейцарии, Австрии, Швеции, Эстонии и Австралии.

«Мы фиксируем устойчивый рост зарубежных поездок среди жителей Кировской области — все больше кировчан открывают для себя не только традиционные курорты, но и деловые направления в Азии и на Ближнем Востоке. При этом один из главных запросов от наших земляков — чтобы связь за границей была понятной и не требовала постоянного контроля баланса. После приезда хочется сразу включить навигатор, заказать такси, написать родным или проверить банковское приложение без мыслей о том, во сколько это обойдется. Именно эту предсказуемость и спокойствие мы постарались заложить в основу нового подхода к роумингу», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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