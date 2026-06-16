IT_One и Фонд «Сколково» расширяют партнерство в области искусственного интеллекта

IT_One и Фонд «Сколково» заключили меморандум о сотрудничестве, подразумевающий долгосрочное и разностороннее взаимодействие в сфере технологий ИИ. Стратегической целью сторон является развитие российского рынка ИИ, подготовка квалифицированных ИТ-кадров и повышение компетенций конечных пользователей для более эффективного создания, внедрения и применения интеллектуальных решений в организациях разных направлений деятельности. Об этом CNews сообщили представители IT_One.

Фонд «Сколково» играет важную роль в развитии российского рынка ИИ. В частности, на базе фонда было создано агентство САПФИР, занимающееся поддержкой научных исследований и формированием стандартов применения ИИ в России. Центр искусственного интеллекта «Сколтеха» по заданию Минэкономразвития реализует программу «Инженерный искусственный интеллект». К 2026 г. инновационный центр «Сколково» стал площадкой для более 400 стартапов, ведущих разработки в этой сфере.

Специалисты IT_One обладают большим опытом проектирования и внедрения решений на основе ИИ в различных отраслях, а также взаимодействия с вузами и профессиональными сообществами. Компания ведет диалог с бизнесом по вопросам промышленной эксплуатации ИИ, корректирует стратегию в части заказной разработки и подготовки специалистов в зависимости от актуальных потребностей заказчиков.

Ранее стороны уже реализовали ряд крупных совместных инициатив. Так, в 2023 г. они организовали конкурс технологических проектов на базе ИИ для HR-сферы. В 2025 г. партнеры провели исследование динамики применения ИИ в разработке. Согласно его результатам, благодаря нейросетям происходит медианное ускорение жизненного цикла разработки на 37%. Аналитики прогнозируют, что к 2028 г. инструменты ИИ будут использовать 98% ИТ-специалистов.

На новом этапе сотрудничества IT_One и Фонд «Сколково» планируют вместе вести научно-исследовательскую деятельность, организовывать научные семинары и другие специализированные мероприятия, помогать разработчикам в создании отраслевых решений в сфере искусственного интеллекта.

«Мы в IT_One внимательно изучаем тенденции в области применения ИИ не только в разработке, но и в целом в бизнес-процессах компаний, чтобы помогать им наиболее эффективно решать задачи автоматизации и цифровой трансформации. Совместно с Фондом «Сколково» мы намерены создавать отраслевые ИИ-решения, которые имеют высокую практическую ценность и приносят ощутимые эффекты», – отметила Ирина Сокольская, генеральный директор IT_One.

«Фонд «Сколково» уже долгое время является центром компетенций в области технологий искусственного интеллекта, ориентируясь на передовые исследования и опираясь на поддержку ведущих игроков российского ИТ-рынка. Уверены, что практический опыт компании IT_One принесет нам огромную пользу, а наше сотрудничество окажется взаимовыгодным», – сказал Петр Арманд, директор направления Центра развития цифровых технологий, Фонд «Сколково».