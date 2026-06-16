ФСТЭК России обновила сертификат РБПО по продуктам ОС «Аврора» и «Аврора Центр»

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) обновила сертификат соответствия №6, выданный в 2025 г. «Открытой мобильной платформе». Документ удостоверяет, что процессы безопасной разработки, реализованные компанией, соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Сертификация процессов безопасной разработки (РБПО) проводилась на флагманских продуктах компании — ОС «Аврора» и ППО «Аврора Центр», и разработка обоих продуктов соответствует высшим критериям безопасности. Это очередное доказательство, что потребители продуктов компании могут быть уверены в качестве продукта и возможности его использования в критически важных информационных системах.

Руководитель проекта по внедрению РБПО в «Открытой мобильной платформе» Сергей Юдин: «Мы продолжаем поддерживать высокие стандарты разработки, уделяя особое внимание процессам создания безопасного ПО. Получение сертификата РБПО – это значимое событие для нашей компании. Оно подтверждает, что наши процессы создания продуктов выстроены в соответствии с лучшими мировыми практиками безопасности. Сертификат позволяет нам самостоятельно проводить исследования безопасности при внесении изменений в сертифицированные версии продуктов, что сокращает срок выхода обновлений на рынок».

Стандарт охватывает все процессы жизненного цикла продукта, включая, кроме непосредственно процессов разработки, обучение персонала, планирование безопасности, постановку требований, работу с цепочками поставки, тестирование, устранение уязвимостей, техническую поддержку и многое другое – всего 25 процессов.

Совершенствование процессов безопасной разработки продолжается и после получения Сертификата, поскольку «Открытая мобильная платформа» ответственно относится к обеспечению безопасности выпускаемых продуктов и является надежным партнером для построения доверенных мобильных рабочих инфраструктур с высокими требованиями по информационной безопасности.