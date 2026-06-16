«ДОМ.РФ Технологии» представила новые аналитические инструменты в сервисе «Про Дома»

На форуме недвижимости «Движение» компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) объявила о запуске двух новых продуктов на базе сервиса аналитики рынка жилищного строительства «Про Дома» — интерактивного отчета «Аналитика по ЖК 2.0» и услуги «Консалтинг. Про Дома». Оба инструмента предназначены для профессиональных участников рынка: застройщиков, банков, консалтинговых компаний и производственных предприятий, чья деятельность связана с жилищным строительством. Нововведения призваны повысить скорость и качество принятия управленческих решений, что в конечном итоге влияет на характеристики возводимого жилья и комфорт городской среды для людей.

Первый продукт — «Консалтинг. Про Дома» — представляет собой подписку на ежемесячный дайджест в формате типового отчета, содержащего ключевые показатели и тренды по выбранному региону. В настоящее время подписка доступна в региональных разрезах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Ростовской области, Новосибирской области, а также по Российской Федерации в целом. Дайджест включает динамику объемов строительства, ценовые индикаторы, структуру предложения и другие параметры, необходимые для принятия обоснованных бизнес-решений. Кроме того, для заказчиков предусмотрена возможность заказа нетипового исследования по любому региону России с индивидуальным набором показателей и глубиной аналитики. Услуга избавляет подписчиков от рутинной работы с разрозненными источниками данных, позволяя сосредоточиться на стратегическом управлении.

«Аналитика по ЖК 2.0» является развитием ранее востребованного отчета и задает новые стандарты удобства и надежности аналитических расчётов. В обновленной версии переработан интерфейс и дизайн дашборда: управляющие элементы расположены с учетом реальных приоритетов аналитиков, а фильтрация по региону, классу жилья, временному периоду и другим значимым критериям осуществляется через единую компактную группу настроек, что заметно сокращает временные затраты на подготовку отчётов. Диаграммы сгруппированы в тематические блоки, облегчая выявление взаимосвязей между показателями и отслеживание рыночных трендов. Существенно доработана интерактивная карта: повышена ее производительность, а также реализован быстрый переход к детальной аналитике по каждому жилому комплексу и его инфраструктурному окружению. Для застройщика это означает возможность оперативно корректировать ценовую политику и концепцию проекта на основе актуальных объективных данных, снижая инвестиционные риски.

«Качественная и оперативная аналитика — это фундамент, на котором строятся успешные девелоперские проекты и формируется комфортная городская среда. Запуская “Аналитику по ЖК 2.0” и “Консалтинг. Про Дома”, мы даем рынку не просто данные, а готовые управленческие решения. Застройщик, который опирается на точную информацию о динамике спроса, структуре предложения и инфраструктурных ограничениях, принимает взвешенные проектные решения — от выбора формата жилья до графика строительства социальных объектов. В конечном счете это напрямую влияет на то, в каких условиях будут жить миллионы российских семей, какой будет архитектура районов и насколько новостройки будут обеспечены школами, парками и общественными пространствами. Мы видим свою задачу в том, чтобы цифровые сервисы работали на повышение качества жизни людей через повышение качества девелоперских решений», — прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Сервис «Про Дома» (продома.дом.рф) — это цифровая платформа для профессионального анализа рынка жилой недвижимости. На июнь 2026 года сервисом пользуются более 500 компаний в более чем 70 регионах России. Новые инструменты уже доступны пользователям и готовы к полноценному использованию в ежедневной профессиональной деятельности.



