Разделы

Телеком
|

Билайн запустил умный поиск в мобильном приложении

Билайн запустил умный поиск в мобильном приложении. Новый сервис помогает клиентам быстрее решать повседневные задачи, связанные с управлением связью, без самостоятельного поиска нужных разделов, обращений в поддержку и звонков в контакт-центр.

Теперь в приложении Билайн (12+) многие действия можно выполнить через одно текстовое окно. Пользователь может проверить баланс и остатки пакетов, уточнить условия тарифа, получить информацию по детализации, услугам и доступным сервисам, а также заранее настроить роуминг для поездки за границу. Достаточно сформулировать запрос в свободной форме — так же, как в обычной переписке.

Умный поиск помогает не только с вопросами по услугам связи. Внутри приложения он также становится удобной точкой входа для повседневных пользовательских сценариев с применением искусственного интеллекта: можно, например, уточнить факт, быстро найти нужную информацию, задать бытовой вопрос, попросить совет или просто пообщаться. Таким образом, Билайн развивает приложение не только как сервис для управления связью, но и как более универсальную цифровую среду для решения разных задач.

Если вопрос связан с обслуживанием и требует более глубокой проработки, умный поиск сам переведет клиента в чат поддержки. Это позволяет не искать нужный канал помощи вручную и делает путь до ответа короче и удобнее.

На первом этапе сервис доступен клиентам платформы «план б.» — это около 400 тысяч пользователей. Пилотный запуск позволит протестировать сценарии использования, собрать обратную связь и подготовить решение к дальнейшему развитию.

Запуск умного поиска стал очередным шагом Билайна в развитии ИИ-сервисов. Компания рассматривает искусственный интеллект не как отдельную опцию, а как новый уровень клиентского опыта внутри телеком-продукта.

Леонид Фролов, руководитель мобильной разработки Билайна: «Мы хотели сделать в приложении Билайн не просто еще одну сервисную функцию, а по-настоящему удобный инструмент, к которому можно обратиться почти с любым вопросом. Клиент может, например, проверить баланс, разобраться с роумингом или подключить опцию, а заодно — найти рецепт нового блюда на ужин. Для нас это важный шаг к более естественному и человечному взаимодействию с приложением, когда нужный ответ или действие можно получить в одном окне, без лишних переходов и сложной навигации».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xk7PgN

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще