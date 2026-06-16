«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 60% зумеров задумываются об открытии своего бизнеса, 4% — уже ведут его

«Авито Работа» совместно с «Авито Рекламой» провели опрос среди более чем 1000 молодых россиян в возрасте 18–24 лет. С помощью исследования выяснили, как представители поколения Z относятся к предпринимательству, какие направления для запуска бизнеса они считают наиболее привлекательными и как собираются продвигать свое дело. Согласно результатам исследования, запуск собственного дела рассматривают 60% респондентов 18–24 лет, а уже ведут бизнес 4% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти трое из пяти зумеров находятся на разных этапах вовлеченности в предпринимательство — от интереса и планов до реальной практики. Так, открыть бизнес в ближайшие один–два года планируют 14% участников опроса. Еще 20% присматриваются к этой идее, 25% допускают предпринимательство в будущем, хотя конкретных планов пока не строят.

Среди тех молодых россиян, кто уже ведет бизнес или рассматривает его открытие, наиболее популярными направлениями стали IT, интернет и телеком (11%), а также искусство, развлечения и масс-медиа (11%). Далее следуют онлайн-торговля (10%), фитнес и бьюти-индустрия (7%), маркетинг, реклама и PR (6%), медицина и фармацевтика (5%), а также строительство и недвижимость (5%).

Главными мотивами для представителей поколения Z остаются стремление к самостоятельности и работе на себя (35%), стабильный спрос населения на определенные на товары и услуги (31%), возможность превратить хобби в источник дохода (30%) и быстрый выход на заработок (28%).

Комфортный стартовый бюджет для открытия бизнеса молодежь оценивает в среднем в 1100550 руб., при этом 19% респондентов ориентируются на сумму от 100000 до 300000 руб.

«Молодежь, представители поколения Z, выросла в цифровой среде — и это напрямую формирует их предпринимательские модели. Они чаще выбирают цифровые и креативные сферы — от ИT и онлайн-торговли до рекламы и контент-проектов. Это связано с тем, что для старта все реже требуется значительный капитал: ключевую роль играют навыки, которые можно быстро монетизировать. Многие проекты возникают из личных интересов и хобби, которые естественным образом переносятся в цифровую среду. Соцсети и онлайн-платформы дополнительно снижают барьеры входа и ускоряют поиск первых клиентов», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Продвигать собственный бизнес каждый пятый (19%) представитель поколения Z планирует через рекламу на площадках электронной коммерции — например, на классифайдах вроде «Авито» и маркетплейсах. В среднем будущие и действующие предприниматели в возрасте 18–24 лет планируют тратить на продвижение около 98 805 руб. в месяц.

«Представители поколения Z действительно приходят в предпринимательство с высоким уровнем цифровой готовности и пониманием того, как работает продвижение через онлайн-каналы. Так, каждый пятый опрошенный уже на начальном этапе рассматривают в качестве канала продвижения площадки электронной коммерции: они дают доступ к аудитории с уже сформированным спросом и позволяют быстрее тестировать продукт без длительного прогрева. Для молодых предпринимателей, которым важно оперативно проверять идеи и выходить на первых клиентов, это один из наиболее эффективных и доступных каналов на старте», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.