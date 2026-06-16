«Авито Подработка»: в обрабатывающей промышленности чаще всего на подработку стали искать газорезчиков, аппаратчиков и механиков

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке в обрабатывающей промышленности за январь–май 2025/2026 гг. и зафиксировали рост спроса на исполнителей в обрабатывающих отраслях. Сильнее всего в первые пять месяцев 2026 г. выросло число предложений о подработке для газорезчиков — в 2,1 раза (+108%) за год. В обязанности этих исполнителей входит резка металлических конструкций и заготовок, подготовка материалов для дальнейшей обработки и монтажа. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также значительно увеличилось количество предложений о подработке для аппаратчиков — в два раза (+100%). Такие исполнители следят за работой производственного оборудования и соблюдением технологических режимов. Чаще на подработку стали искать механиков (+87%) и арматурщиков (+56%), участвующих в производстве металлоконструкций.

Интерес к подработке в обрабатывающей промышленности вырос и со стороны исполнителей. Так, число откликов на предложения о подработке для сортировщиков увеличилось в 2,2 раза (+117%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к подработке слесарем вырос на 93%, а фрезеровщиком — на 87%.

Выросли и средние предлагаемые вознаграждения для исполнителей в ряде производственных направлений. Наиболее значительная динамика зафиксирована у обработчиков рыбы: за год показатель увеличился на 62% и достиг 57,14 тыс. руб/мес. Для операторов производственной линии средние предлагаемые вознаграждения выросли на 52%, до 35,81 тыс. руб/мес, а для обвальщиков мяса — на 43%, до 37,14тыс. руб/мес.

«Рост деловой активности в обрабатывающих отраслях и увеличение объемов производства создают дополнительный спрос на временных специалистов. В этих условиях бизнес-заказчики все чаще обращаются к формату платформенной занятости для привлечения исполнителей на отдельные смены. Одновременно растет популярность таких форматов и среди самих пользователей: возможность самостоятельно выбирать график и получать дополнительный доход делает подработку востребованной среди производственных специалистов», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».